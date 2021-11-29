Сбер запускает специальную обучающую программу для самозанятых

Экономика 29.11.2021 12:15 Новости компаний
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29.11.2021 12:15 Новости компаний
27 ноября 2018 года в России был принят закон о налоге на профессиональный доход, который определил новую категорию предпринимателей — самозанятых граждан. С тех пор эта дата стала праздником для всех, кто работает на себя.
Сбер первым предложил самозанятым бесплатные продукты и сервисы в рамках пакета услуг «Своё дело». В этом году специально к празднику Сбер подготовил клиентам новые подарки:
— бесплатный образовательный онлайн-курс для самозанятых «Как зарабатывать на хобби» в программе развития бизнес-навыков «Бизнес класс» (совместно с Google);
— новый сервис в пакете услуг «Своё дело» — бесплатную антивирусную защиту на два месяца для трёх устройств;
— игру «Я в деле» — симулятор самозанятости с элементами интерфейса сервиса «Своё дело».
"В сервисе Сбера "Своё дело" зарегистрировано уже более 700 тысяч самозанятых. Каждую минуту в нём регистрируется новый клиент, и с начала года их число выросло в 2,5 раза. Нам важно, чтобы новые сервисы для самозанятых, которые выбирают Сбер, отвечали их потребностям. Мы поняли, что, несмотря на обилие информации в интернете, нашим клиентам необходим короткий структурированный курс о том, как начать и безопасно вести своё дело. Именно поэтому совместно с Google мы разработали уникальную программу обучения, аналогов которой нет на рынке. Как сформировать уникальное торговое предложение, бесплатно привлекать клиентов и планировать свои финансовые потоки, какие стратегии развития выбрать — на эти и многие другие вопросы дают ответы эксперты. Кроме того, зачастую начинающие самозанятые боятся сделать первый шаг. Поэтому в симуляторе "Я в деле" мы даём возможность ощутить различные жизненные и бизнес-ситуации, с которыми сталкивается самозанятый в реальной жизни", - комментирует Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.
Сервис Сбера «Своё дело» позволяет физическим лицам — гражданам России и стран, входящих в Евразийский экономический союз (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия), — зарегистрироваться в качестве самозанятых в приложении СберБанк Онлайн. Сразу после регистрации в приложении можно формировать онлайн-чеки и оплачивать налог, ещё самозанятые получают доступ к другим сервисам банка и партнёров. Например, им доступны три бесплатные устные консультации юриста.
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