Экономика

«Росгосстрах» вошёл в число лучших работодателей России

Экономика 29.11.2021 11:37 Новости компаний
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29.11.2021 11:37 Новости компаний


Компания «Росгосстрах» признана одним из лучших работодателей России по версии авторитетного бизнес-издания Forbes и аудиторской компании KPMG. «Росгосстрах» стал обладателем бронзового статуса в рейтинге лучших работодателей России-2021.
«Наша компания уделяет большое внимание социальной политике и разумному потреблению ресурсов, позволяющих снизить нагрузку на окружающую среду. Мы стремимся заботиться обо всех сотрудниках, обеспечивая для них комфортную рабочую атмосферу, условия для профессионального и личностного роста. Мы гордимся тем, что мы стали одним из самых привлекательных работодателей страны, и будем стремиться к улучшению своих позиций в рейтинге», — отмечает директор по персоналу компании «Росгосстрах» Дмитрий Лаврентьев.
В этом году в состав жюри вошли специалисты рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию. Они, помимо стандартных HR-показателей (средних зарплат, социального пакета, условий труда и др.), оценивали влияние компаний на общество и экологию. Параметры, по которым оценивалась деятельность компаний, были разделены на три группы: «сотрудники и общество», «экология», «корпоративное управление». В группах «сотрудники и общество» и «экология» «Росгосстрах» взял «бронзу», в «корпоративном управлении» «золото».  
Всего в рейтинг лучших работодателей-2021 вошли 104 российские компании.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru


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