«Росгосстрах» вошёл в число лучших работодателей России

Экономика 29.11.2021 11:37 Новости компаний
0
29.11.2021 11:37 Новости компаний
Компания «Росгосстрах» признана одним из лучших работодателей России по версии авторитетного бизнес-издания Forbes и аудиторской компании KPMG. «Росгосстрах» стал обладателем бронзового статуса в рейтинге лучших работодателей России-2021.
«Наша компания уделяет большое внимание социальной политике и разумному потреблению ресурсов, позволяющих снизить нагрузку на окружающую среду. Мы стремимся заботиться обо всех сотрудниках, обеспечивая для них комфортную рабочую атмосферу, условия для профессионального и личностного роста. Мы гордимся тем, что мы стали одним из самых привлекательных работодателей страны, и будем стремиться к улучшению своих позиций в рейтинге», — отмечает директор по персоналу компании «Росгосстрах» Дмитрий Лаврентьев.
В этом году в состав жюри вошли специалисты рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию. Они, помимо стандартных HR-показателей (средних зарплат, социального пакета, условий труда и др.), оценивали влияние компаний на общество и экологию. Параметры, по которым оценивалась деятельность компаний, были разделены на три группы: «сотрудники и общество», «экология», «корпоративное управление». В группах «сотрудники и общество» и «экология» «Росгосстрах» взял «бронзу», в «корпоративном управлении» «золото».
Всего в рейтинг лучших работодателей-2021 вошли 104 российские компании.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru
Реклама
Клиенты ВТБ могут получить справки в интернет-банке для бизнеса29.11.2021 12:51
Экономика 29.11.2021 12:51
Сбер запускает специальную обучающую программу для самозанятых29.11.2021 12:15
Экономика 29.11.2021 12:15
Волгоградцам насчитали по 235 тысяч рублей долга по кредитам29.11.2021 12:04
Экономика 29.11.2021 12:04
По итогам 10 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 74,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ29.11.2021 10:23
Экономика 29.11.2021 10:23
ВТБ увеличивает максимальную сумму кредита наличными до 7 млн рублей29.11.2021 10:17
Экономика 29.11.2021 10:17
Большинство жителей ЮФО не интересуются «черными пятницами» и не ждут их26.11.2021 21:14
Экономика 26.11.2021 21:14
Банк «Открытие»: резкие локдауны могут снизить цену нефти марки Брент до 70 долларов26.11.2021 16:54
Экономика 26.11.2021 16:54
Доходы жителей Волгоградской области выросли на 34 миллиарда рублей26.11.2021 15:55
Экономика 26.11.2021 15:55
Банк «Открытие» запустил регистрацию на Госуслугах26.11.2021 15:18
Экономика 26.11.2021 15:18
Банк «Открытие» выставил на торги банковский особняк у Садового кольца Москвы26.11.2021 14:43
Экономика 26.11.2021 14:43
ВТБ повышает ставку по вкладу «Надежная основа»26.11.2021 12:51
Экономика 26.11.2021 12:51
Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера26.11.2021 12:46
Экономика 26.11.2021 12:46
СберБанк: объем операций среди пользователей сервиса «Плати QR» выше всего у туристических компаний и организаторов экскурсий26.11.2021 12:21
Экономика 26.11.2021 12:21
Место проведения байк-шоу в Волгограде отдали под застройку жилых домов26.11.2021 12:01
Экономика 26.11.2021 12:01
ВТБ: к концу года объем безналичного торгового оборота в 1,5 раза превысит снятие наличных26.11.2021 11:38
Экономика 26.11.2021 11:38
Реклама