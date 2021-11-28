



В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В каждой семье поздравляют своих дорогих мам, для которых родительство стало самой ответственной миссией на Земле. Некоторым женщинам пришлось же столкнуться с настоящими испытаниями на своём пути и мужественно преодолеть их. Такова история Ольги Чурзиной – многодетной мамы из Волжского.

Когда на свет появилась Татьяна, в семье Александра и Ольги Чурзиных уже было двое детей, старшему Анатолию – десять лет, Юлии – восемь. Но супруги, влюбленные друг в друга еще со школы, мечтали о большой семье.

«Мы оба из Ленинска: жили на одной улице, учились в параллельных классах в школе, во дворе вместе бегали, а после окончания института поженились, – рассказала ИА «Высота 102» Ольга Чурзина. – Сначала жили в Башкирии, куда уехали по распределению, потом, когда родился старший сын, переехали в Волжский. Родилась дочь. И все, как в обычных семьях: мы работали, муж мастером по ремонту холодильных установок, я сначала была учителем математики в школе, потом перешла в институт резиновой промышленности математиком. Дети стали подрастать, и мы решили – еще надо двоих подряд. На свет появилась Таня. А о следующем мы уже и не думали».





То, что Татьяна отличалась от старших детей, Ольга заметила сразу. Девочка не хватала ручками игрушки, не следила глазками, когда перемещали предметы. Родители забили тревогу. Но, буквально до года, врачи не ставили Тане диагнозов, просто молчали. Родители пытались привести ребенка в тонус с помощью различных массажей.

«Сашин друг лучший в райкоме партии работал, – вспоминает Ольга. – Он сказал: «Я тебе помогу лечь в областную больницу, там очень хорошие специалисты. Пусть они проведут обследование». Мы легли, и там первый раз я услышала, что такое ДЦП. Я была вообще в шоке. Мне дали книжку, я почитала, и у меня волосы дыбом встали – неужели это со мной? Что делать?».

Спустя год декретного отпуска Ольга Ивановна вышла на работу. Начальство пошло на встречу. В частном порядке для женщины был составлен график, по которому две недели она работала, а две – ездила на лечение.

«Мы ездили в Уфу к профессору Кандарову, во Львов к профессору Козявкину, в Молдавию, в Москву к Дикулю, – рассказала Ольга. – А тут, как назло, в годик Таня очень сильно заболела. Ставили менингит – температура, месяц в коме. Мы лежали в больнице. Каждый день ко мне подходили врачи и твердили – откажитесь от ребенка! У вас хорошая семья, здоровые старшие дети. Зачем она вам такая? В какой-то момент это стало просто невыносимо. Я плакала, звонила мужу. Тогда он принял волевое решение и сказал: «Забирай ребенка. Едем домой. Там, если выживет – выживет, если не выживет, так уже Бог возьмет».

Татьяна выжила. Но ее заболевание усугубилось гиперкинетической формой, которая возникла в результате осложнения от болезни. Из-за нее девочке стало сложно фиксировать голову, перестали слушаться и без того слабые руки и ноги.

«Я сначала стеснялась выходить с Таней. Вот так в санаторий приедем, а я стесняюсь. Муж меня, безусловно, поддерживал: «О, да ты что? Ну-ка давай пройдемся и покажем всем, что мы такие есть, чтобы не судачили», – призналась Ольга. – Прошли, посмотрели, в нам начали подходить, и вот уже все общаются и с нами, и с Таней, и никаких проблем. Было и такое, что в начале я ей даже платье не могла купить – она вся вот такая вот особенная. Я очень переживала, и мне сестра сказала: «Ну, что ты? Такая девчонка классная». И потом я сама себя переборола».

Время шло, Татьяна подрастала. Девочку нужно было учить. В садик из-за тяжелой формы ДЦП ее не брали, и Ольга Ивановна приняла решение уйти с работы и заняться обучением дочери. «Я ушла с работы. Институт закрыли, все сотрудники перешли в Нефтехимбанк. Меня приглашали, я отказалась, там надо было сидеть каждый день с утра до вечера. Я Таню не бросила», – вспоминает Ольга Чурзина.

Усваивала учебный материал Татьяна быстро. В четыре года уже читала, решала задачи. Вместе с дедушкой сочиняла сценарии для семейных праздников и разыгрывала маленькие спектакли. Единственное, чего не хватало – места, где бы Татьяна могла общаться с такими же детьми, как и она.

«Мы с моей подругой Ирой Махнёвой решили организовать такое место, – рассказала волжанка. – Написали с ней программу для детей, отнесли в соцзащиту. Раньше там разговаривали с нами – родителями, мы к ним могли всегда обратиться, и нас слышали. Время еще такое было, начало 90-х. Детей в садиках не хватало, их закрывали, и мы попали в струю, как говорится. Нашу идею поддержали».

В помещении детского сада был организован Центр реабилитации детей инвалидов «Надежда», которого могло и не быть без первого директора Макаровой Антонины Ивановны. Она, работая в соцзащите, и поддержала программу инициативных родителей, добилась открытия ЦРДИ. Садик весь заполнили особенными тяжёлыми детьми: с ДЦП, с олигофренией, нарушениями зрения.

Рядом с садиком по просьбе и при активном содействии родителей детей-инвалидов открыли школу. В процессе подготовки к ней Таня выполнила и перевыполнила программу. Вместо первого класса ее зачислили сразу во второй. «Наш ЦРДИ был уникальным – именно там Таня научилась жить и выживать в конкурентной среде своих сверстников, что заложило фундамент всей её нелегкой, но интересной жизни, – отметила Ольга. – Это настоящая школа жизни. Было все: и печали, и радости, и боль физическая и моральная. Но это было необходимо пройти, она с этим справилась, и очень всем благодарна, благодарна и еще раз благодарна...».





Ольга Чурзина часто ездила с Таней на лечение, поэтому старших детей приучала к самостоятельности. Все домашние задания они делали сами. «Бывало, старшая дочь Юля говорит: мам, проверь уроки, – с улыбкой вспоминает многодетная волжанка. – Я говорю – сейчас освобожусь, ты немножко сама подумай. Пока я дела закончила, она уже все решила. На трудах все фартуки детям пошли, а моя – пыхтит над своим: не так пришьет – отпорет и снова делает, пока не получится. Так и школу закончила».

Юлия Чурзина поступила в педагогический институт на иностранные языки, окончила и его, а теперь стала мамой троих чудесных мальчишек. Сын Чурзиных Анатолий закончил техникум, обзавелся семьей, долго работал электриком, и теперь уже ветеран Волжского трубного завода. «Нам с мужем приходилось только контролировать, чтобы они развивались в правильном русле: 90-е годы, ничего не было, и Саша у нас дома шахматный кружок организовал, – рассказала Ольга. – В подвале клуб открыли, где ребята собирались, что-то мастерили, общались. Он всегда принимал правильные решения. Но, конечно, больше всего времени мы уделяли Татьяне».

Младшая особенная дочь закончила школу и поступила в Волжский филиал Волгоградского государственного университета на историко-филологический факультет. «Она хотела в литературный институт поступать, ехать в Москву, но я решила, что это очень далеко, здесь университет находился неподалеку, – говорит волжанка. – Началась настоящая студенческая жизнь: мы вместе ходили на пары. Я все записывала, так получилось, что у Тани из пяти пальцев на руке работает только один – безымянный. Поэтому, если в школе ее писарем был дедушка, то в институте – я. Она отвечала, сдавала экзамены, писала курсовые. К ней относились строго. Был такой преподаватель по фамилии Глухов, он ее раз 20 отправлял на пересдачу. Она приносит курсовую – неправильно, неправильно… Я уже говорю: «Что нужно? Дайте схему». Он дал, и она написала хорошо. В итоге Глухов спросил: «Вы хотите получить образование или вам просто корочка нужна?». Я ответила тогда, что она хочет получить образование. «Тогда пашите. Вы такой же студент, как и все», – таков был его совет».

После университета Татьяна находилась в активном поиске. Она много писала: для Волжского драматического театра был написан сценарий сказки «Буратино.ру», делала заставки и ролики для дворца молодежи «Юность». А еще серьезно увлеклась анимацией, поступила и закончила московскую школу-студию ШАР по специальности режиссер анимационного кино. На компьютере работала с помощью специального джойстика, раз за разом выполняя сложные манипуляции в специальных программах для мультипликации и монтажа. Татьяна Чурзина создала более 20 мультипликационных заставок и фильмов. Но главным её достижением стало рождение анимационного фильма «Надежда» о первом русском кругосветном плавании капитана Ивана Крузенштерна на парусном фрегате с одноименным названием. На его создание ушло четыре года.





«Постоянно приходилось искать финансирование и людей, которые совместно работали бы над проектом: художники, мультипликаторы, специалисты по звуку, – отметила мама Татьяны. – Со своим проектом мультипликационного исторического фильма о мореплавателях Татьяна смогла победить на всероссийском молодежном фестивале «Таврида» и получила высшую награду, 300 тысяч рублей. Когда она представляла свой проект, президент России Владимир Путин, который был на фестивале, подошел к ней и лично пожал руку».

В 2019 году анимационный фильм «Надежда» получил прокатное удостоверение и увидел свет, получив множество наград на престижных фестивалях. Весной того же года, возвращаясь из Санкт-Петербурга с международного фестиваля морских и приключенческих фильмов «Море зовёт» со статуэткой и дипломом приза зрительских симпатий, в аэропорту Пулково Татьяна познакомилась с очаровательной девочкой и сопровождающими её родителями. Она тоже была в коляске, ее диагноз – ДЦП. Их семья возвращалась в Казань с конкурса сказок в статусе победителей. В процессе общения у Тани появилась идея снять новый фильм по сказке малышки Гузель под названием «Живая жизнь». Сегодня проект расписан покадрово, но, чтобы начать съемку, нужно финансирование. У Татьяны есть еще одна мечта – встать на лыжи и поехать кататься в Новосибирск, конечно же, со своей мамой.

«Я – счастливый человек, – призналась Ольга Чурзина. – Вместе с Таней мы проживаем насыщенную интересную жизнь. Я испытала разную любовь: материнскую любовь, любовь детей, любовь мужа. Саша был единственным – первой и последней моей любовью. Надежный, рассудительный человек, который всегда принимал правильные решения. Что я бы посоветовала женщинам, которые оказались в такой же ситуации, столкнулись с такой же болезнью? Не отчаиваться, подумать и дать своему ребенку шанс», – подытожила она.