Происшествия

Двоих человек увезли в больницу с трассы в Волгоградской области

Происшествия 28.11.2021 10:33
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28.11.2021 10:33


Водитель и его пассажирка перевернулись на автодороге в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на 14 км дороги между городом Петров Вал и Камышином. По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля «Лада-21703» не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате пострадали водитель и его пассажирка. Их доставили в больницу.

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