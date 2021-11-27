В Волгоградской области осложнилась ситуация с коронавирусом

Общество 27.11.2021 13:07
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27.11.2021 13:07
В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Это по-прежнему высокая цифра, которая говорит о том, что в регионе не снижается смертность от этого заболевания. Так, уже 4467 жителей Волгоградской области умерли от вируса. При этом за минувшие сутки в регионе выявлено 452 новых заболевших. Хотя это чуть меньше, чем за последние дни, однако в целом с
положение с распространением инфекции в регионе является неблагополучным. Так, об осложнении ситуации в Волгоградской области и еще в 12 регионах России заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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