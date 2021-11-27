В Волгоградской области осложнилась ситуация с коронавирусом





В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Это по-прежнему высокая цифра, которая говорит о том, что в регионе не снижается смертность от этого заболевания. Так, уже 4467 жителей Волгоградской области умерли от вируса. При этом за минувшие сутки в регионе выявлено 452 новых заболевших. Хотя это чуть меньше, чем за последние дни, однако в целом с

положение с распространением инфекции в регионе является неблагополучным. Так, об осложнении ситуации в Волгоградской области и еще в 12 регионах России заявила вице-премьер Татьяна Голикова.