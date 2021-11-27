Общество

Десять многодетных матерей Волгоградской области получат по 50 тысяч рублей

Общество 27.11.2021 12:45
0
27.11.2021 12:45


Десять жительниц Волгоградской области, воспитывающих пять и более детей, в 2021 году получат Почетный знак «Материнская слава». Торжественные церемонии уже проходят  30  в администрациях муниципалитетов, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.  Помимо наград многодетные мамы получат по 50 тысяч рублей из средств областного бюджета.
Ко Дню матери волгоградским семьям с детьми напомнили о действующих региональных и федеральных выплатах.  Так, в регионе действуют порядка 20 видов пособий для детей — помощь основывается на критериях адресности и нуждаемости, пояснили в администрации.
Так, например, среди предоставляемых пособий:
- Единовременное пособие на первого ребенка в размере 53 354 рубля в 2021 году. С целью улучшения демографической ситуации в регионе было принято решение с 2019 года увеличить размер пособия в два раза — до 50 тысяч рублей.
- Дополнительное единовременное пособие семьям при рождении второго ребенка в размере 53 354 рубля предоставляется семьям, в которых родился второй ребенок, а первому еще не исполнилось три года. Среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать размер прожиточного минимума.
- Мера поддержки на детей с 3 до 7 лет, которую президент России Владимир Путин анонсировал в послании Федеральному Собранию, предоставляется с июня 2020 года. С 2021 года выплата стала более адресной и назначается в зависимости от условий в размере 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума в регионе. Базовую выплату — 50% или 5207 руб. — могут оформить семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную на дату обращения. Пособие в увеличенном размере — 75% или 7810,5 руб. — назначается, если среднедушевой доход с учётом базовой выплаты не превышает прожиточный минимум на душу населения. Максимальное пособие — 100% или 10414 руб. — выплачивается, если среднедушевой доход  даже при начислении выплаты в размере 75% не сможет превысить прожиточный минимум.
- Региональный родительский капитал
Пособие размером 74696 рублей выплачивается за рождение третьего и последующего ребенка, многодетные семьи могут потратить денежные средства на любые цели. Получить деньги родители смогут по достижению ребенком возраста трех лет, если семейный среднедушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума.
-Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Ежемесячное пособие в размере 10414 рубля могут оформить родители, чей ребенок появился на свет после 1 января 2018 года. Пособие выплачивается на ребенка в возрасте до трех лет. Ее предоставляют семьям, чей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
27.11.2021 15:08
Общество 27.11.2021 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2021 13:07
Общество 27.11.2021 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2021 10:08
Общество 27.11.2021 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2021 08:45
Общество 27.11.2021 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2021 21:14
Общество 26.11.2021 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2021 20:01
Общество 26.11.2021 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2021 17:52
Общество 26.11.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2021 17:31
Общество 26.11.2021 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2021 14:49
Общество 26.11.2021 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2021 13:42
Общество 26.11.2021 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2021 12:43
Общество 26.11.2021 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2021 09:58
Общество 26.11.2021 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2021 08:45
Общество 26.11.2021 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 17:53
Общество 25.11.2021 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2021 17:00
Общество 25.11.2021 17:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:57
Футбольный фанат из Воронежа зажег фаер на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:09
Волгоградский "Ротор" после поражения от "Факела" закрепился на дне ФНЛСмотреть фотографии
15:08
Пассажирке переполненного автобуса в Волгограде вызвали скоруюСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде водителя «Камаза» переехала фураСмотреть фотографии
13:39
Проворовавшийся в Волгоградской области «Гринлайт» задолжал более полумиллиарда рублейСмотреть фотографии
13:07
В Волгоградской области осложнилась ситуация с коронавирусомСмотреть фотографии
12:45
Десять многодетных матерей Волгоградской области получат по 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:12
Житель Волгоградской области отметил день рождения угоном эвакуатораСмотреть фотографии
10:08
Волгоградская область заняла первое место в ЮФО по смертности от инфарктов и инсультовСмотреть фотографии
09:33
Под Волгоградом пенсионерка погибла под колесами автобусаСмотреть фотографии
09:26
В Волжском молодой водитель сбил насмерть пешеходаСмотреть фотографии
09:02
В Волгоградской области бездомный чуть не сгорел в подвале домаСмотреть фотографии
08:45
В Волгограде потеплеет и на всю неделю зарядят дождиСмотреть фотографии
21:14
В Волгограде водитель лишился "Тойоты Камри" за 571 неоплаченный штрафСмотреть фотографии
20:01
"Мы еще живые": в Волгограде супруги-пенсионеры 10 лет обитают в разрушенном домеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:52
Сроки реконструкции набережной Волгограда продлили из-за роста цен и COVIDСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде бешеный кот покусал хозяйку и ветеринараСмотреть фотографии
16:50
Депутаты Волгоградской облдумы поддержат закон о QR-кодах 1 декабряСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде проводят проверку после обрушения балкона с рабочимСмотреть фотографии
15:55
Доходы жителей Волгоградской области выросли на 34 миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:49
В Волгограде скончался 96-летний кавалер ордена СлавыСмотреть фотографии
14:42
Цифровой эфир: «Ростелеком» проведет онлайн-трансляцию спектакля с участием инклюзивных артистовСмотреть фотографии
14:17
"Заставили подписать": в Волгограде осудили первого фигуранта дела о хищении средств нацпроекта "Экология"Смотреть фотографии
14:04
В трусах и в тазиках: двое блогеров поплатились за «голое» шоу на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
В волгоградских домах с баннерами вместо крыш начался новый ремонтСмотреть фотографии
13:16
Волгоградским родителям станет проще платить налоги за детейСмотреть фотографии
13:01
Первое уголовное дело о покупке сертификата о вакцинации возбуждено в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:43
В ВолгГМУ впервые проходит кадавер-курс для врачейСмотреть фотографии
12:43
Роспотребнадзор в Волгограде отчитался о QR-кодах сотрудников после визита антипрививочниковСмотреть фотографии
12:01
Место проведения байк-шоу в Волгограде отдали под застройку жилых домовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 