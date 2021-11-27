Десять многодетных матерей Волгоградской области получат по 50 тысяч рублей





Десять жительниц Волгоградской области, воспитывающих пять и более детей, в 2021 году получат Почетный знак «Материнская слава». Торжественные церемонии уже проходят 30 в администрациях муниципалитетов, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Помимо наград многодетные мамы получат по 50 тысяч рублей из средств областного бюджета.

Ко Дню матери волгоградским семьям с детьми напомнили о действующих региональных и федеральных выплатах. Так, в регионе действуют порядка 20 видов пособий для детей — помощь основывается на критериях адресности и нуждаемости, пояснили в администрации.Так, например, среди предоставляемых пособий:в размере 53 354 рубля в 2021 году. С целью улучшения демографической ситуации в регионе было принято решение с 2019 года увеличить размер пособия в два раза — до 50 тысяч рублей.при рождении второго ребенка в размере 53 354 рубля предоставляется семьям, в которых родился второй ребенок, а первому еще не исполнилось три года. Среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать размер прожиточного минимума., которую президент России Владимир Путин анонсировал в послании Федеральному Собранию, предоставляется с июня 2020 года. С 2021 года выплата стала более адресной и назначается в зависимости от условий в размере 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума в регионе. Базовую выплату — 50% или 5207 руб. — могут оформить семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную на дату обращения. Пособие в увеличенном размере — 75% или 7810,5 руб. — назначается, если среднедушевой доход с учётом базовой выплаты не превышает прожиточный минимум на душу населения. Максимальное пособие — 100% или 10414 руб. — выплачивается, если среднедушевой доход даже при начислении выплаты в размере 75% не сможет превысить прожиточный минимум.Пособие размером 74696 рублей выплачивается за рождение третьего и последующего ребенка, многодетные семьи могут потратить денежные средства на любые цели. Получить деньги родители смогут по достижению ребенком возраста трех лет, если семейный среднедушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума.(усыновлением) первого ребенкав размере 10414 рубля могут оформить родители, чей ребенок появился на свет после 1 января 2018 года. Пособие выплачивается на ребенка в возрасте до трех лет. Ее предоставляют семьям, чей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума.