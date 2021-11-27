В Волгограде потеплеет и на всю неделю зарядят дожди

Общество 27.11.2021 08:45
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27.11.2021 08:45
В Волгограде уже с воскресенья начнутся дожди, которые будут идти всю неделю. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградское ЦГМС. При этом прогнозируются плюсовые значения дневной и даже ночной температур. Теплее всего будет во вторник, когда температура воздуха поднимется до +11. В среду дневные температуры опустятся до +9, однако ожидается сильный ветер – до 23 метров в секунду.Тепло и сыро будет в Волгограде всю предстоящую неделю. А вот в следующий понедельник придут небольшие морозы и выпадет снег.
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