В Волгограде потеплеет и на всю неделю зарядят дожди





В Волгограде уже с воскресенья начнутся дожди, которые будут идти всю неделю. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградское ЦГМС. При этом прогнозируются плюсовые значения дневной и даже ночной температур. Теплее всего будет во вторник, когда температура воздуха поднимется до +11. В среду дневные температуры опустятся до +9, однако ожидается сильный ветер – до 23 метров в секунду.

Тепло и сыро будет в Волгограде всю предстоящую неделю. А вот в следующий понедельник придут небольшие морозы и выпадет снег.