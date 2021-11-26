Банк «Открытие» запустил регистрацию на Госуслугах

Экономика 26.11.2021 15:18 Новости компаний
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26.11.2021 15:18 Новости компаний
Клиенты банка «Открытие» теперь могут зарегистрировать новую или подтвердить уже существующую учетную запись на Госуслугах через интернет-банк или мобильное приложение «Открытия».
Регистрация займет несколько минут. Новая запись сразу получит статус подтвержденной: клиенты смогут пользоваться любыми электронными услугами, которые есть на портале Госуслуг. Если у клиента уже была упрощенная или стандартная учетная запись, после ее подтверждения он получит доступ ко всем государственным услугам, которые раньше были ему недоступны.
Чтобы подтвердить учетную запись на Госуслугах в мобильном приложении или интернет-банке, необходимо перейти в «Профиль» – «Регистрация на Госуслугах»/«Госуслуги» и нажать «Подтвердить учетную запись». После этого проверить внесенные ранее данные, добавить СНИЛС и e-mail, если они не указаны, и нажать «Подтвердить». Запрос на подтверждение учетной записи будет отправлен. Проверить статус учетной записи можно на портале Госуслуг.
Чтобы зарегистрировать учетную запись на Госуслугах в мобильном приложении или интернет-банке, надо перейти в раздел «Профиль» – «Регистрация на Госуслугах»/«Госуслуги» и нажать «Зарегистрироваться». Затем проверить персональные данные, добавить СНИЛС и e-mail, если они не указаны, и нажать «Зарегистрироваться». После этого дождаться SMS с кодом подтверждения от Госуслуг и отправить код в ответ, чтобы завершить регистрацию. Отправка ответного кода — бесплатная.
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