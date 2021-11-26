Телеком 26.11.2021 11:15
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26.11.2021 11:15
В последний уикенд осени видеосервис Wink покажет прямые трансляции не по-ноябрьски горячих матчей одного из самых зрелищных национальных футбольных первенств — чемпионата Бразилии.
До окончания борьбы за титул клуба-чемпиона осталось всего две недели — последний тур будет сыгран 10 декабря 2021 года, а пока у пользователей Wink есть возможность насладиться результативными передачами и яркими голами.
Суббота, 27 ноября, начнется с конца турнирной таблицы: в 00:55 по московскому времени видеосервис Wink покажет трансляцию матча между «Баией» (17 место) и «Гремио» (18 место).
А 28 ноября в 21:55 по московскому времени состоится прямой эфир, где лидер чемпионата «Атлетико Минейро» встретится с «Флуминенсе». До завершения первенства один из самых успешных бразильских клубов, за который играет хорошо знакомый российским болельщикам Халк, выйдет на поле в четырех играх. Судя по турнирной таблице и личному зачету, эти матчи могут стать по-настоящему триумфальными: чемпион России 2015 года, бывший нападающий «Зенита» уверенно ведет «Атлетико» к победе и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.
1 декабря в 01:55 по московскому времени зрителей видеосервиса Wink ждет встреча «Фламенго» и «Сеары». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, но очки особенно нужны «Фламенго»: самая популярная команда Бразилии не теряет надежды переместиться со второй строчки на первую и продолжить чемпионский успех последних двух лет.
Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе «весна–осень». За звание чемпиона соревнуются 20 ведущих клубов страны: клуб встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.
Это уже второй бразильский чемпионат, за которым наблюдают пользователи видеосервиса Wink. С 2020 года компания «Медиа-Телеком», совместное предприятие «Национальной Медиа Группы» и «Ростелекома», выступает эксклюзивным дистрибьютором медиаправ на трансляцию чемпионата Бразилии по футболу на территории России и 14 стран ближнего зарубежья. Лучшие матчи транслируются в прямом эфире Wink.
Расписание трансляций и записи матчей можно посмотреть в специальном разделе Wink.
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