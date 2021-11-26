В Волгоградскую область прибыла крошечная партия дефицитного «КовиВака»





Почти 50 тысяч комплектов трёх отечественных вакцин от новой коронавирусной инфекции поступили в Волгоградскую область. C сегодняшнего дня они будут выдаваться медицинским организациям региона.

По информации облздрава, регион получил 31200 единиц «Спутник Лайт», 2475 комплектов «КовиВак», а также 15840 комплектов «ЭпиВакКорона». Таким образом, с начала массовой прививочной кампании в субъект поступили 1,57 млн препаратов.

Ранее жители Волгоградской области жаловались на длительное отсутствие этой вакцины. В регионе наблюдался также недостаток и «Спутника Лайта», однако на той неделе Волгоградская область получила партию этой вакцины.



