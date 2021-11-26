В пожаре в волгоградской многоэтажке задохнулся кот

Происшествия 26.11.2021 09:13
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26.11.2021 09:13
Жильцы дома №2 по ул. Циолковского в Волгограде долго не забудут эту ночь. В половине первого ночи вспыхнул пожар в одной из квартир, расположенной на третьем этаже. Очевидцы сообщают, что им пришлось выбираться из квартир буквально наощупь, в дыму и во тьме, спасаясь мокрыми полотенцами, через которые люди пытались дышать. Некоторые не могли сразу открыть входные двери, чтобы попасть в подъезд и уже даже собирались прыгать с окон.
Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар был потушен в течение 15 минут - горели вещи на площади пятнадцати квадратных метров в комнате на третьем этаже. Всего было эвакуировано около 30 человек. Однако последствия ЧП оказались серьезными – так, многие квартиры покрылись копотью, а у одной из жительниц дома в дыму задохнулся кот. Причины пожара выясняются. По одной из версий, огонь вспыхнул в одной из неблагополучных квартир.
Фото Жесть Волгограда ВК.
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