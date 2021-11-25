Экономика 25.11.2021 14:47 Новости компаний
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25.11.2021 14:47 Новости компаний
Сбер создал цифровую платформу СберПраво, которая будет связывать поставщиков и потребителей юридических услуг, гарантируя обеим сторонам безопасное и комфортное взаимодействие.
В настоящее время к СберПраво уже присоединились более 2000 адвокатов и представителей надёжных юридических компаний. К сервису планируют подключиться ещё 26 000 адвокатских образований и 73 000 адвокатов. Вовлечение в работу на одной цифровой площадке почти всего адвокатского сообщества России стало возможным благодаря тому, что проект СберПраво реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО Сбербанк и Федеральной палатой адвокатов России.
СберПраво — безопасный и удобный «сервис для жизни», на платформе общение с юристом или адвокатом происходит в специальном чате, где можно спокойно обсуждать все вопросы, не ограничивая себя во времени, обмениваться файлами и получать документы. Кроме того, формат платформы позволяет предлагать гражданам услуги по ценам гораздо ниже, чем на рынке юридической помощи в целом. Это достигается за счёт того, что сервис фактически организовывает для адвоката виртуальное рабочее пространство, в рамках которого стираются границы для поиска клиентов, можно вести дела, хранить документы, поднимать свой рейтинг, не тратя средства на рекламу.
В настоящее время на СберПраво можно заказать услуги практически по всем жизненным ситуациям, которые регулируют семейные, жилищные, имущественные, денежные, земельные, административные отношения, в том числе по взаимодействию с органами власти; защиту прав потребителей, вопросы материнства и детства, патронажа и опеки, начисления и выплаты пособий и многие другие.
Разобраться, какая именно услуга и в какой области права необходима, легко: надо задать вопрос в свободной форме в поисковой строке или найти актуальную услугу по каталогу или описаниям жизненных ситуаций.
В перспективе СберПраво превратится в единый сервис, где будет обеспечиваться полное правовое сопровождение жизни человека: к платформе присоединятся нотариусы, переводчики, эксперты, медиаторы и другие специалисты. СберПраво станет главной площадкой, на которой будут сосредоточены юридические услуги для российского бизнеса.
"К сожалению, обратиться к юристу для большинства граждан — это всё равно, что спросить совета. А советы, как правило, дают бесплатно. В Google поиск по сочетанию ʺбесплатные юридические консультацииʺ выдаёт более 5 млн результатов. Псевдоюристы заманивают доверчивых клиентов и склоняют их к заключению договоров на крупные суммы. Возврат денег за навязанные услуги очень сложен, поэтому такие аферисты ничем не рискуют.Запуск платформы позволит избавить потребителей от рисков, связанных с тем, что юридические услуги в России никак не лицензируются, и предоставлять их могут любые организации или самозанятые граждане. Проверку образования и квалификации юристов возьмёт на себя СберПраво", - комментирует Белла Златкис, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
"Такого рода продукты в эпоху цифровизации будут создаваться неизбежно, и поскольку Сбер является пионером в этой сфере, то платформа СберПраво — это отличное решение для людей, которые ищут надёжный источник получения квалифицированной юридической помощи в интернете. А для адвокатов такого рода платформы должны стать дополнительным средством реализации их профессиональных компетенций и площадкой для эффективного дистанционного взаимодействия с доверителями на платной основе, что не умаляет классической формы оказания юридической помощи при очной встрече адвоката и его доверителя", - отмечает Юрий Пилипенко, президент Федеральной палаты адвокатов России.
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