В Волгоградской области Сбербанк увеличил выдачу банковских гарантий малому бизнесу в 2 раза

Экономика 25.11.2021 09:59 Новости компаний
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25.11.2021 09:59 Новости компаний
Волгоградское отделение Сбербанка за десять месяцев 2021 года выдало 426 банковских гарантий региональному малому бизнесу. При этом прирост вобъеме выдач в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 59%.
Банковская гарантия – вид обеспечения исполнения обязательств перед третьими лицами, который расширяет возможности для развития бизнеса. Предпринимателям при этом не нужно извлекать средства из оборота, так как банк выступает гарантом реализации договорных обязательств.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк:«В Волгоградской области Сбербанк наблюдает растущий интерес малого бизнеса к банковским гарантиям. И это очевидно, ведь этот финансовый инструмент понятен, надёжен и позволяет оперативно решать большинство бизнес-задачвладельцев своего дела в регионе. Сбербанк готов предоставить нашим клиентам гарантии, которые предусмотрены контрактами внутреннего и внешнего рынка, государственными и муниципальными контрактами, тендерными гарантиями, гарантиями в пользу налоговой службы и таможни».
Вячеслав Подереча, предприниматель , г.Волжский Волгоградская область: «Сфера моего бизнеса предполагает сотрудничество с разными партнёрами, как отечественными, так и зарубежными. В результате моей предпринимательской деятельности периодически возникаетнеобходимостьоформления банковских гарантийпо поставке высокотехнологичного электронного оборудования, и за поддержкой я обращаюсь в Сбербанк. Отмечу оперативность рассмотрения моих заявок банком и в целом качество предоставляемой услуги региональным отделением банка».
Подробнее о банковских гарантиях можно узнать на официальном сайте банка.
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