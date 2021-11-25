Общество 25.11.2021 09:50
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25.11.2021 09:50
В Волгограде против введения QR-кодов в общественном транспорте выступает 6 из 10 опрошенных горожан. Таковы итоги опроса, проведенного компанией SuperJob, сообщает ИА «Высота 102». Опрос проводился после введения в Татарстане запрета на проезд в общественном транспорте без сертификата о прививке или справки о медотводе.
Так, лишь каждый пятый житель Республики Татарстан одобряет ввод системы QR-кодов в общественном транспорте (20%), 63% респондентов — против. В общероссийском опросе (исключая Республику Татарстан), 14% респондентов считают, что в общественном транспорте их региона тоже следует ввести систему QR-кодов, 65% — против.
В Волгограде 65% опрошенных сказали, что выступают против такого нововведения в общественном транспорте мегаполиса, а поддерживают такие антиковидные меры только 18% респондентов в городе. При этом процент одобряющих такую инициативу оказался одним из самых высоких для российских городов-миллионников (лучше идею поддержали только в Краснодаре – 20%), а вот процент противников среди опрошенных – одним из самых низких в стране: ниже только в Омске (64%).
В целом в стране мужчины чаще женщин поддерживают идею о QR-кодах в общественном транспорте: 16% против 11%. Больше всего же сторонников этого нововведения среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (20%), а также вакцинированных от коронавируса граждан (также 20% против 2% среди антипрививочников).
Среди российских мегаполисов чаще всего введения QR-кодов в общественном транспорте хотят в Краснодаре (20%), Волгограде (18%) и Перми (17%). Меньше всего сторонников — в Челябинске (4%) и Екатеринбурге (6%). Однако во всех регионах большинство опрошенных против запретов.
Справка. Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск.
Время проведения: 22—24 ноября 2021 года.
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет, имеющее постоянную работу.
Размер выборки: 10000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.
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