Росздравнадзор засекретил списки волгоградских антипрививочников

Общество 25.11.2021 08:13
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25.11.2021 08:13
В управлении Росздравнадзора по Волгоградской области отказались озвучить список волгоградских антипрививочников, сведения на которых собирало это ведомство с 1 ноября. В ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102», подписанным руководителем управления Ириной Бочковой, сообщалось, что ведомство действовало в рамках поручения руководителя Росздравнадзора РФ о поиске «возможной заведомо ложной информации, связанной с вакцинацией против новой коронавирусной инфекции, в том числе медицинских работниках, активно распространяющих ложную информацию о вреде вакцинации». В процессе этой работы было выявлено пять фактов, которые «возможно расценивать как вероятное распространение заведомо ложной информации о вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Материалы о данных фактах ведомство передало в прокуратуру «для правовой оценки и принятия соответствующих решений и мер». Здесь также не стали пояснять, каким образом осуществлялся поиск противников вакцинации.
Напомним, накануне сообщалось, что территориальное управление Росздравнадзора передало в органы прокуратуры пять материалов на противников вакцинации. Наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии предполагается по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, ранее заявляли в Росздравнадзоре РФ - за «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений». Наказание по данной статье предусматривает или крупные штрафы вплоть до 700 тысяч рублей или ограничение свободы от трех до пяти лет.
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