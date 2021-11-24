Росморречфлот продлил навигацию на шлюзе Волжской ГЭС





Волгоградский шлюз № 31 на реке Волга завершит работу не 25 ноября, а на 10 дней позже - 5 декабря. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принято Росморречфлотом в "связи с необходимостью вывода транзитного флота в места зимнего отстоя".

Сообщение о продлении сроков навигации направлено в адрес руководства ФБУ "Администрация "Волго-Дон". Все затраты на содержание водного пути и гидротехнических сооружений до 5 декабря и до полного вывоза флота из границ Волго-Донского бассейна внутренних водных путей будут компенсированы федеральным агентством морского и речного транспорта.

Ранее сообщалось, что Волгоградский шлюз №31 на Волге, который находится на Волжской ГЭС, завершит свою работу 25 ноября в связи с окончанием навигации текущего года. Сейчас сроки скорректированы.

Навигация на Дону завершится 27 ноября. Головные шлюзы № 1 ВДСК и Константиновский шлюз на реке Дон прекратят прием судов в бассейн в полночь 27 ноября текущего года.

Для судовладельцев это означает завершение навигации-2021.

Фото: администрации Волгоградской области