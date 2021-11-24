Росморречфлот продлил навигацию на шлюзе Волжской ГЭС

Общество 24.11.2021 16:33
0
24.11.2021 16:33
Волгоградский шлюз № 31 на реке Волга завершит работу не 25 ноября, а на 10 дней позже - 5 декабря. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принято Росморречфлотом в "связи с необходимостью вывода транзитного флота в места зимнего отстоя".
Сообщение о продлении сроков навигации направлено в адрес руководства ФБУ "Администрация "Волго-Дон". Все затраты на содержание водного пути и гидротехнических сооружений до 5 декабря и до полного вывоза флота из границ Волго-Донского бассейна внутренних водных путей будут компенсированы федеральным агентством морского и речного транспорта.
Ранее сообщалось, что Волгоградский шлюз №31 на Волге, который находится на Волжской ГЭС, завершит свою работу 25 ноября в связи с окончанием навигации текущего года. Сейчас сроки скорректированы.
Навигация на Дону завершится 27 ноября. Головные шлюзы № 1 ВДСК и Константиновский шлюз на реке Дон прекратят прием судов в бассейн в полночь 27 ноября текущего года.
Для судовладельцев это означает завершение навигации-2021.
Фото: администрации Волгоградской области
Реклама
В Волгоградстате оценили возможную потерю статуса города-миллионника24.11.2021 17:11
Общество 24.11.2021 17:11
Участникам войны из Волгоградской области повысили до 10 тысяч рублей выплаты к памятным датам24.11.2021 15:29
Общество 24.11.2021 15:29
Уволена директор природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»24.11.2021 14:48
Общество 24.11.2021 14:48
В Волгограде перед снегом успели озеленить сквер24.11.2021 13:39
Общество 24.11.2021 13:39
Депутаты Волгоградской облдумы готовятся поддержать федеральный законопроект о QR-кодах24.11.2021 13:23
Общество 24.11.2021 13:23
Экс-депутата Госдумы пристраивают в КСП Волгоградской области24.11.2021 12:22
Общество 24.11.2021 12:22
Из Волгограда откроют прямые рейсы в Белгород24.11.2021 09:44
Общество 24.11.2021 09:44
Тротуары Волгограда сковал гололед24.11.2021 08:28
Общество 24.11.2021 08:28
В 2022 году из Волгограда в Воронеж полетят самолеты23.11.2021 17:40
Общество 23.11.2021 17:40
Кабинеты волгоградских следователей отмоют от COVID-1923.11.2021 16:52
Общество 23.11.2021 16:52
Крупная партия школьных автобусов уехала в районы Волгоградской области23.11.2021 16:02
Общество 23.11.2021 16:02
Бастрыкин поручил следователем разобраться с закрытием филиала онкодиспансера в Волгоградской области23.11.2021 13:33
Общество 23.11.2021 13:33
Тепло в здание администрации района в Волгоградской области подавали по бесхозной трубе23.11.2021 12:31
Общество 23.11.2021 12:31
«Ситиматик-Волгоград»: не платить за вывоз мусора – нельзя23.11.2021 10:36
Общество 23.11.2021 10:36
В Волгограде построят новый крытый каток для фигуристов и хоккеистов23.11.2021 10:31
Общество 23.11.2021 10:31
Реклама