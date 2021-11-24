Дачные воры похищали мангалы и баки с участков под Волгоградом





Полицейские задержали двоих подозреваемых в совершении серии краж с дачных участков в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, несколько таких заявлений о пропаже имущества поступило в полицию накануне. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое ранее неоднократно судимых жителей Красноармейского района Волгограда в возрасте 23 и 25 лет. Они сознались в содеянном и пояснили, что похищали металлические предметы с территорий дач – мангалы, печи, емкости, газовые баллоны и другие металлические предметы, а затем сдавали их в пункты приема металла.

Возбуждено уголовное дело. Установлены уже два факта совершения краж задержанными. В настоящее время оперативники проводят мероприятия по установлению их причастности к совершению аналогичных хищений, а также суммы причиненного ущерба. За содеянное им грозит до 5 лет лишения свободы.



