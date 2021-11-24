Расследования 24.11.2021 15:24
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24.11.2021 15:24
В Волгоградском гарнизонном военном суде огласили приговор военнослужащему контрактнику, который пьяным напал на сотрудника полиции. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год условно со штрафом в 20 тысяч рублей.
Около полуночи 17 июля этого года на остановке общественного транспорта по улице Пролетарской в Камышине военнослужащий Беляев в алкогольном опьянении стал оскорблять в нецензурной форме сотрудника полиции и кидался драться. Сотрудникам полиции пришлось надеть на хулигана наручники. Однако это не остановило военного. Он продолжил оскорблять стражей порядка и ударил одного полицейского ногой в лицо. В результате сотрудник получил травмы, которые впоследствии были признаны незначительными. В суде обвиняемый признал свою вину. Мужчину признали виновным в ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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