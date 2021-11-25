Полезно знать 25.11.2021 08:57
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25.11.2021 08:57
Для удобства клиентов колл-центр регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Ситиматик-Волгоград» временно увеличивает время работы.
Теперь жители Волгоградской области могут звонить регоператору по вопросам перерасчетов, задолженности, актуализации лицевых счетов и другим темам ежедневно с 8.00 до 20.00, в том числе и в выходные дни. Номера колл-центра остаются прежними: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36.
Такой режим работы введен для повышения качества сервиса и оперативного реагирования на обращения потребителей коммунальной услуги «Обращение с ТКО».
Отметим, что наименьшее время ожидания ответа специалистов по будням с 18:00 до 20:00, а также в субботу и воскресенье.
Свое обращение жители региона могут также адресовать в «Ситиматик-Волгоград» через форму обратной связи на главной странице официального сайта компании 34.citymatic.ru.
Здесь же физические лица найдут исчерпывающую информацию по договорам на оказание услуг по обращению с ТКО, о необходимых документах и способах их отправки регоператору на открытие или закрытие, корректировку лицевого счета, перерасчет платы, формы заявлений, все контактные данные и каналы связи с региональным оператором и пр.
На главной странице сайта есть отдельная вкладка с информацией для юридических лиц. В разделе сайта «Часто задаваемые вопросы» собраны ответы на наиболее популярные обращения жителей Волгограда и Волгоградской области в адрес регоператора.
Что касается детальной информации по своему лицевому счету за услугу «Обращение с ТКО», то потребитель может ее отслеживать в личном кабинете на сайте АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», где, в том числе, доступна функция дистанционной оплаты коммунальной услуги.
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