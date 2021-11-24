ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до 3 млн рублей

Экономика 24.11.2021 10:43 Новости компаний
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24.11.2021 10:43 Новости компаний
ВТБ увеличил предельный размер беззалогового автокредита до 3 млн рублей. Изменения коснулись как оформления кредитов с полным пакетом документов, так и по паспорту и водительскому удостоверению.
«Преимущество беззалогового кредитования состоит в том, что клиент получает на руки деньги на покупку любой техники - автомобиля, мотоцикла, гидроцикла или лодки. Такой кредит особенно удобен при приобретении транспортного средства у частных лиц, вместе с тем, можно приобрести машину и у юридического лица. Учитывая рост стоимости автомобилей на рынке, клиентам сейчас требуется больше заемных средств, поэтому мы приняли решение увеличить максимальную сумму кредита", - прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев.
В рамках программы беззалогового кредитования «Деньги на руки» клиентам доступен кредит без первого взноса сроком до пяти лет. Подтверждение дохода не требуется для суммы кредита до 1,5 млн рублей. Минимальная ставка составляет 5,5% при условии оформления заявки в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн», личном страховании, страховании транспортного средства на весь срок кредита и оформлении карты «Автолюбитель». Подать заявку по новым условиям клиенты могут на сайте банка, на популярных финансовых маркетплейсах и классифайдах, а также в автосалонах и центрах автокредитования.
ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам десяти месяцев 2021 года клиенты банка заключили более 73 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму свыше 84 млрд рублей. Это почти на 40% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Спрос на беззалоговые автокредиты вырос на 30%: за январь-октябрь клиенты оформили в ВТБ около 5 тысяч таких займов, объем продаж составил почти 3 млрд рублей.
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