Обвиняемого в терроризме волгоградского подростка отправили в психбольницу





Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу 14-летнего подростка, обвиняемого в терроризме. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, но только вместо заключения под стражей подростку придется до 12 декабря 2021 года провести в психбольнице.

Судом было принято решения о переводе несовершеннолетнего из места содержания под стражей в специализированное медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях. С момента помещения подростка в медицинское учреждение мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит отмене.

Как сообщили в УФСИН по Волгоградской области, причиной изменения меры пресечения стал электронный браслет, который сработал на молодом человеке. Браслет мог отреагировать на внешние воздействия или посещения подростком мест, на которые судом был наложен запрет. Данный факт зафиксирован. Причина срабатывания выясняется, пояснили в ведомстве.

Напомним, 14-летний школьник был задержан оперативниками в июне 2020 года. Тогда сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области стало известно о том, что он у себя дома мастерит взрывные устройства и так называемые «Коктейли Молотова». В ходе осмотра квартиры были обнаружены самодельные взрывные устройства, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 бутылок с зажигательной смесью.

Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – опробовать их в балках и на пустырях Волгограда. Однако у следствия есть основания полагать, что целью подростка было нападение на учебное заведение, а жертвами должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также другие люди. Школьнику было предъявлено обвинение по ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч.1 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.1 ст.30, ч.1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Подростка заключили под стражу, а в начале апреля 2021 года его перевели из СИЗО №1 в психиатрическую больницу. Согласно постановлению суда, несовершеннолетний должен был провести там два месяца. В дальнейшем ему была избрана мера пересечения в виде запрета определенных действий. Что послужило основанием для ходатайства следователя об ужесточении меры пресечения, не сообщается.























