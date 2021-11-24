Банк «Открытие» стал лауреатом премии Frank Mortgage Award 2021

Экономика 24.11.2021 09:55 Новости компаний
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24.11.2021 09:55 Новости компаний
Банк «Открытие» получил премию аналитической копании Frank RG в области ипотечного кредитования в номинации «Лучшие условия ипотеки на вторичном рынке».
Награды вручались в семи номинациях по итогам исследования ипотечных программ российских банков. «Ставки банка «Открытие» по программам для покупки готового жилья являются одними из самых низких на рынке, а условия программ — наиболее привлекательными», - отмечают авторы исследования.
«Мы рады такой высокой профессиональной оценке нашего предложения для ипотечных заемщиков на вторичном рынке жилья. Банк «Открытие» стремится предоставлять своим клиентам не только наиболее выгодные ценовые условия, но и самые современные сервисы. Мы продолжаем совершенствоваться, чтобы сделать ипотеку ещё более доступной и удобной разным категориям заемщиков и соответствовать запросам наших клиентов», - говорит Нина Крючкова, вице-президент банка «Открытие».
Заполнить заявку на ипотечный кредит можно онлайн прямо на сайте банка «Открытие». Предварительное решение по заявке принимается в течение нескольких минут. В офис достаточно прийти один раз для подписания документов по кредиту
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