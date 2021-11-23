Экономика

ВТБ Лизинг снижает авансы на автомобили и технику

Экономика 23.11.2021 14:38 Новости компаний
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23.11.2021 14:38 Новости компаний


ВТБ Лизинг снижает авансы для приобретения автотранспорта в зависимости от типа транспортных средств и условий финансовой аренды.
Теперь минимальный рекомендованный аванс на автомобили и технику в ВТБ Лизинг составит всего 2% — при приобретении наиболее ликвидных моделей в финансовый лизинг на 12 месяцев по стандартной программе. Ранее минимальный платеж составлял 7%. В отдельных случаях возможно финансирование с первоначальным взносом 0%. С авансом в 2%, например, можно приобрести легковой автомобиль Skoda Rapid или тягач Volvo FH сроком на 12 месяцев. С авансом 8% эти же транспортные средства доступны в финансовую аренду на 5 лет. Ранее при тех же сроках сделки клиент должен был заплатить сразу от 7% и от 13% соответственно.
При оформлении в лизинг тягачей КАМАЗ, МАЗ, некоторых моделей легковых автомобилей брендов Аudi, Mercedes, Lexus и машин других иностранных марок минимальный аванс составит 4% на срок 12 месяцев. Ранее для такого срока финансовой аренды аванс составлял 9%. Теперь с авансом 9% можно приобрести эти же автомобили и технику на срок 5 лет.
Приобретая в лизинг тягачи DAF, MAN, УРАЛ, грузовики ISUZU, полуприцепы Schmitz, Krone, Грюнвальд, Kogel и легковые автомобили более 14 иностранных марок, в числе которых некоторые модели Toyota, Volkswagen, Hyundai, минимальный аванс составит 7% и 10% на сроки финансовой аренды 12 и 60 месяцев соответственно.
Лизинговые сделки на автомобили всех моделей УАЗ и Range Rover, а также на тягачи Mercedes-Benz, Scania, полуприцеп Тонар доступны с авансом от 12% на срок от 1 года до 5 лет.
«ВТБ Лизинг постоянно совершенствует условия финансирования автотранспорта для своих клиентов. В текущей экономической ситуации мы хотим поддержать развитие малого и среднего бизнеса, поэтому компания приняла решение снизить авансы для входа в лизинговую сделку в зависимости от типа транспортных средств и срока финансовой аренды. Это позволит многим предприятиям с минимальными вложениями воспользоваться инструментами лизинга для развития бизнеса», — отметил Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг.

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