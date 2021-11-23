Волгоградские полицейские настигли «карманников» в коттедже за высоким забором в Тамбове (ВИДЕО)

Расследования 23.11.2021 13:37
0
23.11.2021 13:37
Полицейские Волгограда задержали в частном доме в Тамбове двоих подозреваемых в хищении денег с банковских карт пенсионеров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фигуранток задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обыска по месту жительства женщин изъяты 5 мобильных телефонов, 8 банковских карт, около 30 сим-карт сотовых операторов, канцелярский нож, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
По предварительным данным, злоумышленницы в отделениях кредитных организаций следили за пенсионерами, использующими банковские карты. Улучив момент, они подглядывали, какие ПИН-коды вводят пожилые люди при банковских операциях. Проследив за ними, подозреваемые с помощью острых предметов надрезали сумки и похищали карты, а затем снимали с них деньги. В целях конспирации женщины по нескольку раз в день переодевались, использовали парики и солнечные очки.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража). Следствие предполагает, что задержанные могут быть причастны к нескольким фактам криминальных деяний. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Реклама
Противниц QR-кодов осудят за вторжение в здание Роспотребнадзора в Волгограде23.11.2021 14:46
Расследования 23.11.2021 14:46
Рыбака поймали на взятке в Волгоградской области23.11.2021 10:54
Расследования 23.11.2021 10:54
Ударившего пенсионера топором по голове мужчину задержали в Волгоградской области23.11.2021 09:57
Расследования 23.11.2021 09:57
Две должницы и одна аферистка стали фигурантами уголовного дела в Волжском22.11.2021 14:07
Расследования 22.11.2021 14:07
В Волгограде домработница обокрала спящего хозяина квартиры22.11.2021 11:50
Расследования 22.11.2021 11:50
В Волгограде продавцу дешевого алкоголя и сигарет грозит 5 лет колонии22.11.2021 11:29
Расследования 22.11.2021 11:29
Начальника почты в Волгоградской области осудили за хищение денег21.11.2021 17:29
Расследования 21.11.2021 17:29
За кражи из люксовых автомобилей в Волгограде задержали ростовчанина21.11.2021 10:54
Расследования 21.11.2021 10:54
Роковой удар: в Волгограде частный таксист убил пассажира из-за мусора в салоне20.11.2021 11:31
Расследования 20.11.2021 11:31
Арестованы двое фигурантов дела о стрельбе на перекрестке в Волгограде20.11.2021 10:20
Расследования 20.11.2021 10:20
Волгоградку осудят за оформление кредитов на беспомощную сироту19.11.2021 16:19
Расследования 19.11.2021 16:19
Обвиняемого в терроризме волгоградского подростка отправили под домашний арест19.11.2021 15:17
Расследования 19.11.2021 15:17
Массовое производство суррогатных коктейлей прикрыли в Волгограде19.11.2021 11:34
Расследования 19.11.2021 11:34
Волгоградца заключили в СИЗО за оскорбительные надписи на памятнике19.11.2021 10:44
Расследования 19.11.2021 10:44
Подозреваемый в покушении на убийство перед стрельбой «окропил» перекресток в Волгограде18.11.2021 15:03
Расследования 18.11.2021 15:03
Реклама