Волгоградские полицейские настигли «карманников» в коттедже за высоким забором в Тамбове (ВИДЕО)











Полицейские Волгограда задержали в частном доме в Тамбове двоих подозреваемых в хищении денег с банковских карт пенсионеров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранток задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обыска по месту жительства женщин изъяты 5 мобильных телефонов, 8 банковских карт, около 30 сим-карт сотовых операторов, канцелярский нож, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

По предварительным данным, злоумышленницы в отделениях кредитных организаций следили за пенсионерами, использующими банковские карты. Улучив момент, они подглядывали, какие ПИН-коды вводят пожилые люди при банковских операциях. Проследив за ними, подозреваемые с помощью острых предметов надрезали сумки и похищали карты, а затем снимали с них деньги. В целях конспирации женщины по нескольку раз в день переодевались, использовали парики и солнечные очки.





Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража). Следствие предполагает, что задержанные могут быть причастны к нескольким фактам криминальных деяний. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.



