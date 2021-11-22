Вратарь волгоградского «Ротора» выбыл из строя после травмы

Спорт 22.11.2021 17:50
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22.11.2021 17:50
Голкипер сине-голубых Игорь Обухов пройдет обследование и лечение после травмы, полученной накануне в Калининграде в матче с «Балтикой». Как заверили ИА «Высота 102» в «Роторе», с Игорем сейчас все в порядке. Однако ему предстоит восстановление после полученной травмы. По некоторым данным, у Игоря проблемы с рукой.
Напомним, голкипер травмировался после жесткого столкновения с игроком «Балтики» Максимом Тишкиным. У футболиста клуба из Калининграда оказалась разбитой голова. Игорь Обухов держался за руку, покидая поле.
Вратарь волгоградского клуба является одним из любимых игроков болельщиков. Он нередко выручал команду в сложных ситуациях, которые возникали у ворот «Ротора».
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