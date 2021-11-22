Портфель девелоперов жилья в Сбере растёт на 100 млрд рублей ежемесячно





Портфель девелоперов жилой недвижимости в Сбере растёт на 100 млрд рублей в месяц и уже приблизился к 1,7 трлн рублей. Такие данные озвучил вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов, выступая на онлайн-конференции для застройщиков «Тренды-2021 и их влияние на развитие девелопмента».

За 10 месяцев 2021 года Сбер получил около 1700 заявок на проектное финансирование, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время одобрено порядка 1250 заявок, что на 56% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Таким образом, растёт не только общее количество заявок, но и их качество, о чём свидетельствует растущий уровень одобрения.

Кроме того, Сбер активно участвует в программе государственного субсидирования низкомаржинального строительства жилья с эскроу. В рамках программы банку выделено 3 млрд рублей. По ней банк финансирует 17 жилищных проектов совокупной площадью 123 тыс. м2 в 7 субъектах РФ (Саратовская, Вологодская, Челябинская, Владимирская и Оренбургская области, Алтайский край, Республика Мордовия). Вместе с тем сдерживающим фактором для дальнейшего развития программы выступает ограничение по стоимости реализуемого проекта (не более 500 млн рублей). Расширить охват проектов программой позволит увеличение максимального бюджета проекта до 800 млн — 1 млрд рублей. Такие предложения уже были инициированы профессиональным сообществом, в том числе Сбером. Ожидается, что предложение будет реализовано до конца года.

Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы»: «Мы концентрируемся на развитии цифровых сервисов для девелоперов. Уже сегодня 95% счетов эскроу открывается онлайн, а 85% заявок на проектное финансирование поступает онлайн через личный кабинет застройщика. Во втором квартале 2022 года мы планируем в пилотном режиме запустить инновационный сервис "Онлайн-финансирование жилья": он будет рассчитывать финансовую модель и определять структуру сделки на основании анкеты, заполняемой застройщиком в мобильном приложении СберБизнес. Это позволит сократить время на анализ документов до 5 дней и автоматически принимать решение о финансировании. В дальнейшем мы расширим автоматизацию и на другие этапы сделок проектного финансирования: подписание кредитной документации, выполнение отлагательных условий и выдачу кредитных средств. И драйвером всех этих перемен станет умная Cash Flow модель на основе искусственного интеллекта».

Согласно аналитике Сбера средний размер финансирования, которое получают застройщики в Москве, за год выросло с 4,6 до 7,7 млрд рублей (+65%). Это объясняется тем, что столичные застройщики стали чаще пользоваться не только проектным финансированием, но и комплементарными продуктами банка, в которых сразу предусматривается лимит на финансирование начальных этапов строительства (приобретение земельного участка, подготовка проектно-сметной документации и так далее), строительство объекта после получения разрешения и кредитование под будущую прибыль.



