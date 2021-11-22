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Скорость и стабильность: «Ростелеком» подключил к оптическому интернету «Волгохимнефть»

Телеком 22.11.2021 14:06 Новости компаний
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22.11.2021 14:06 Новости компаний


«Ростелеком» обеспечил цифровой связью по оптике «Волгохимнефть» в рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области. Сотрудники технической службы национального провайдера проложили оптоволоконный кабель по территории предприятия и соединили его с сетевой инфраструктурой компании. Новое решение, которое пришло на замену медной линии связи, увеличило скорость подключения до250 Мбит/с и стабилизировало работу телефонии абонента.
«Вот уже около 20 лет “Волгохимнефть” производит химические технологические компоненты для различных отраслей промышленности.  На сегодняшний день у нас много партнеров — поставщиков сырья, оборудования, клиентов по всему миру, в том числе 36 дилеров по России и странам бывшего СНГ, клиентская база — более 1000 компаний. Наша успешная работа во многом зависит от бесперебойной высококачественной связи, возможности связываться с партнерами не только из офиса. Поэтому нас заинтересовало предложение “Ростелекома” перейти на современное подключение к интернету, чтобы пользоваться высокими скоростями доступа. В перспективе мы хотим также использовать корпоративную мобильную связь, организовать номер 8800 и расширить географию подключения на другие регионы», — рассказал директор «ВПО «Волгохимнефть» Андрей Николайчук.
Сервис «Интернет для бизнеса», который «Ростелеком» подключил волгоградскому предприятию, обеспечивает высокую скорость доступа, стабильность связи при передаче больших объемов информации и в работе с онлайн-сервисами. Услуга автоматически включает защиту от перегрузок и DDоS-атак. 
«Современные технологии связи востребованы деловым сообществом Волгоградской области. “Ростелеком”, ориентируясь на потребности бизнеса, предлагает адаптивные и легко масштабируемые решения. Для каждого клиента мы стремимся подбирать услуги и сервисы таким образом, чтобы они в итоге приводили к экономии материальных и человеческих ресурсов», — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Федор Абрамов.
В числе преимуществ интернета для бизнеса от «Ростелекома» — разветвленная оптическая инфраструктура. В Волгоградской области этой услугой пользуются более 8 тыс. частных компаний и государственных учреждений.
Получить более подробную информацию о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте или по телефону 8 800 2003000.

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