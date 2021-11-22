Общество

Треть опрошенных волгоградцев мечтает жить на пенсию

Общество 22.11.2021 08:33
0
22.11.2021 08:33


Волгоград оказался в числе городов, жители которых больше всего рассчитывают жить на пенсию. Таковы итоги опроса SuperJob, сообщает ИА «Высота 102». Так, в этом признались 32% опрошенных горожан. Но больше всего рассчитывающих на пенсию проживает в Кирове – 35%. 
Столько же - 32% - жителей Волгограда рассчитывают продолжать трудиться или подрабатывать. Каждый десятый в качестве источника дохода на пенсии назвал личные сбережения (10%).  Для жителей Волгограда достойная пенсия составляет 40,1 тыс. руб., прирост за два года составил 10% (в 2019 году запросы были на уровне 36,4 тыс. руб.).
Любопытно, что среди жителей крупнейших городов выросло число тех, кто считает, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на деньги, которые будут выплачивать государство. В среднем по стране 28% респондентов заявили, что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на зарплату, 24% рассчитывают на государственную пенсию, 14% планируют жить на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов, еще 7% назвали иные источники дохода, например поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и т.п. Примечательно, что в 2009 году более 30% граждан собирались жить на сбережения, а на государственную пенсию рассчитывали лишь 7%.
Что касается уровня пенсии, то здесь ответы зависели не только от уровня дохода (чем он выше, тем выше и ожидания), но и от возраста. Например, молодежь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тыс. руб. в месяц, россияне старше 45 лет — 45 тыс. руб. В среднем же по стране россияне назвали сумму в 43 тыс. руб., что на 8% выше, чем в прошлом году. Будущие пенсионеры в Москве хотят получать 50 тысяч рублей. 
А вы рассчитываете на достойную пенсию? Какую пенсию вы бы хотели получать в будущем? И какую получаете сейчас?

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
22.11.2021 15:38
Общество 22.11.2021 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 12:57
Общество 22.11.2021 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 12:52
Общество 22.11.2021 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 11:55
Общество 22.11.2021 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 11:11
Общество 22.11.2021 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 10:07
Общество 22.11.2021 10:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.11.2021 10:06
Общество 22.11.2021 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 09:04
Общество 22.11.2021 09:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.11.2021 13:36
Общество 21.11.2021 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2021 13:06
Общество 21.11.2021 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2021 12:04
Общество 21.11.2021 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2021 09:48
Общество 21.11.2021 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2021 18:51
Общество 20.11.2021 18:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2021 16:10
Общество 20.11.2021 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2021 09:13
Общество 20.11.2021 09:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:38
Интеллектуальная собственность ВолгГМУ признана самой востребованной в РоссииСмотреть фотографии
15:38
Участок Третьей Продольной в Волгограде сделают более скоростнымСмотреть фотографии
14:07
Две должницы и одна аферистка стали фигурантами уголовного дела в ВолжскомСмотреть фотографии
14:06
Скорость и стабильность: «Ростелеком» подключил к оптическому интернету «Волгохимнефть»Смотреть фотографии
13:40
Стеклотарный завод в Волгоградской области оштрафовали на 44 млн рублейСмотреть фотографии
12:57
Роспотребнадзор в Волгограде посчитал провокацией вторжение противников QR-кодовСмотреть фотографии
12:52
Около 160 тысяч волгоградцев получают зарплату меньше 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:14
В Волгоградской области от коронавируса умирают ежедневно 36 человекСмотреть фотографии
11:55
Мама умершего арестанта СИЗО №1 провела пикет около приемной президента в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде домработница обокрала спящего хозяина квартирыСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде продавцу дешевого алкоголя и сигарет грозит 5 лет колонииСмотреть фотографии
11:14
Врачи и медсестры нужны новой службе скорой помощи в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:11
Губернатор Волгоградской области заглянул в 2030 годСмотреть фотографии
10:48
Волгоградца задержали за стрельбу на даче из винтовки МосинаСмотреть фотографии
10:18
На трассе в Волгоградской области погиб водитель опрокинувшейся легковушкиСмотреть фотографии
10:14
Пьяный водитель внедорожника устроил тройное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:06
Махачкалу и Волгоград свяжет новый авиарейсСмотреть фотографии
09:04
Преподавательский состав Волгоградского государственного института искусств и культуры пополнился музыкантами с мировым именемСмотреть фотографии
08:33
Треть опрошенных волгоградцев мечтает жить на пенсиюСмотреть фотографии
08:01
Волгоградскому "Ротору" грозит сокращение бюджета после провала в ФНЛСмотреть фотографии
20:20
Волгоградский "Ротор" рухнул в зону вылета ФНЛ после поражения от "Балтики"Смотреть фотографии
18:36
В Волгоградской области грузовик завалился на частный домСмотреть фотографии
17:29
Начальника почты в Волгоградской области осудили за хищение денегСмотреть фотографии
17:02
Ворошиловский торговый центр дарит подарки покупателямСмотреть фотографии
13:36
Дворец культуры в Волгограде выставили на торги за 18,9 млн рублейСмотреть фотографии
13:06
Чиновники отрицают вспышку коронавируса в детской больнице ВолжскогоСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде врачи спасли жизнь 13-летнему подростку с редкой болезньюСмотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области вспомнили погибших в ДТПСмотреть фотографии
11:43
Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области зависла на тревожной планкеСмотреть фотографии
10:54
За кражи из люксовых автомобилей в Волгограде задержали ростовчанинаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 