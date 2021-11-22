Треть опрошенных волгоградцев мечтает жить на пенсию





Волгоград оказался в числе городов, жители которых больше всего рассчитывают жить на пенсию. Таковы итоги опроса SuperJob, сообщает ИА «Высота 102». Так, в этом признались 32% опрошенных горожан. Но больше всего рассчитывающих на пенсию проживает в Кирове – 35%.

Столько же - 32% - жителей Волгограда рассчитывают продолжать трудиться или подрабатывать. Каждый десятый в качестве источника дохода на пенсии назвал личные сбережения (10%). Для жителей Волгограда достойная пенсия составляет 40,1 тыс. руб., прирост за два года составил 10% (в 2019 году запросы были на уровне 36,4 тыс. руб.).

Любопытно, что среди жителей крупнейших городов выросло число тех, кто считает, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на деньги, которые будут выплачивать государство. В среднем по стране 28% респондентов заявили, что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на зарплату, 24% рассчитывают на государственную пенсию, 14% планируют жить на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов, еще 7% назвали иные источники дохода, например поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и т.п. Примечательно, что в 2009 году более 30% граждан собирались жить на сбережения, а на государственную пенсию рассчитывали лишь 7%.

Что касается уровня пенсии, то здесь ответы зависели не только от уровня дохода (чем он выше, тем выше и ожидания), но и от возраста. Например, молодежь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тыс. руб. в месяц, россияне старше 45 лет — 45 тыс. руб. В среднем же по стране россияне назвали сумму в 43 тыс. руб., что на 8% выше, чем в прошлом году. Будущие пенсионеры в Москве хотят получать 50 тысяч рублей.

А вы рассчитываете на достойную пенсию? Какую пенсию вы бы хотели получать в будущем? И какую получаете сейчас?