



В Волгоградской области не наблюдается улучшений в ситуации с распространением коронавируса. Кардинально не снижается ежедневное количество заболевших, также остается высокой смертность населения. Так, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральный штаб, за минувшие сутки диагноз COVID-19 поставлен еще 464 жителям региона. Накануне таких было 466 человек. В среднем в Волгоградской области за минувшую неделю ежедневно заболевали коронавирусом 465 человек. Скончались от этой инфекции еще 35 человек. Это - также средний ежедневный показатель за неделю. Уже 4251 жителей региона не пережили эту болезнь.