В Волгограде водитель грузовика насмерть сбил пенсионерку и скрылся





Водитель на грузовом автомобиле DAF в Красноармейском районе Волгограда насмерть сбил 63-летнюю женщину и сбежал с места преступления. Сотрудникам ДПС удалось установить и быстро поймать беглеца, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.

По предварительной информации, накануне приблизительно в 8 вечера водитель на грузовом автомобиле двигался со стороны поселка 19-го Партсъезда по трассе «Котельниково-Сальск» в сторону Красноармейского района. Напротив остановки общественного транспорта "Дачи "Якорь" мужчина сбил пенсионерку и сразу же скрылся с места ДТП. Женщина скончалась на месте.

В ходе розыска сотрудникам ДПС оперативно удалось задержать мужчину. Им оказался 56-летний житель Московской области. Виновник сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения.



