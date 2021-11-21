Общество

Дворец культуры в Волгограде выставили на торги за 18,9 млн рублей

Общество 21.11.2021 13:36
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21.11.2021 13:36


Пятиэтажное здание дворца культуры и техники волгоградского тракторного завода повторно выставлено на продажу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию о проведении торгов, здание ДК общей площадью 11324,9 кв. м, расположенное на земельном участке площадью 26146 кв. м по адресу ул. Адмирала Ушакова,5 пытаются реализовать по начальной цене в сумме 18,9 миллиона рублей. Отметим, что ранее этот объект выставлялся на торги за 21 миллион, но тогда желающих приобрести в собственность огромный дворец культуры не нашлось.
Дворец культуры и техники тракторного завода им. Дзержинского, где, согласно открытым источникам, выступали Иосиф Кобзон, Николай Рыбников, Леонид Утесов, Екатерина Шаврина и даже иллюзионист Вольф Мессинг, оказался заброшенным в конце 90-х. В настоящее время здание принадлежит ООО «Паритет», которое в декабре 2020 года было признано банкротом. 
Справка. Строить Дворец культуры и техники начали в 1939 году, но строительство оборвалось из-за войны. Из-за того, что здание не имело крыши, оно пережило авиабомбежки и избежало серьезных разрушений. Завершить стройку удалось только к 1953 году. Проект дворца выполнил архитектор Яков Корнфельд, который также построил дворец культуры имени Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда. 
В 1950—1970-е годы дворец культуры и техники был главным центром притяжения для жителей Тракторозаводского района. Здесь выступали не только местные самодеятельные коллективы, но и симфонические оркестры, профессиональные артисты театра, кино и эстрады из столицы и других городов. 
В 2002 году Волгоградский тракторный завод выставил дворец культуры и техники на аукцион, после чего он перешел в собственность завода железобетонных изделий №1. После этого здание дворца культуры постепенно стало приходить в упадок. В 2007 году его закрыли. В 2011 году прежний собственник был объявлен банкротом. Сейчас здание находится в запущенном состоянии и не используется.

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