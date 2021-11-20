Ребенок и трое взрослых ранены в ДТП с маршруткой под Волгоградом





Четыре человека получили травмы при столкновении пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля Toyota Cresta в Волжском. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло сегодня в районе улицы 40 лет Победы, на которую с улицы Пушкина поворачивал водитель маршрутки. Известно, что легковушка следовала прямо. У ее водителя не было прав на вождение транспортного средства.

В результате ДТП пострадали водитель легковушки и трое пассажиров маршрутки. Среди них две женщины и 6-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы.

Фото: группа ВК ROAD HELP Волжский



