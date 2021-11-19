Молодежь устроила массовую драку у торгового центра в Волгограде

Происшествия 19.11.2021 20:28
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19.11.2021 20:28
Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в Ворошиловском районе Волгограда, в котором, по некоторым данным, участвовало порядка 10 человек. По предварительной информации, у торгового центра подрались молодые люди – они били друг друга ногами и кулаками. Горожане, которые стали очевидцами происшествия, сообщили о драке в полицию. На место были направлены наряды патрульно-постовой службы городского батальона.
В региональном главке МВД сообщили, что в настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и участников конфликта. Полицией опрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения.
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