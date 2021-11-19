«Сады Придонья» инвестировали 5 млн рублей в безопасность сотрудников





На территории производственного комплекса компании начал свою работу новый контрольно-пропускной пункт, оснащенный современным оборудованием, позволяющим не только определять наличие симптомов ОРВИ, но и осуществлять дезинфекцию одежды для защиты от вирусной инфекции, в том числе COVID-19.

В период пандемии требуются дополнительные меры по безопасности сотрудников. В связи с этим в компании «Сады Придонья» было принято решение полностью реконструировать главный контрольно-пропускной пункт на территории производственного комплекса, оснастив его максимальным количеством самых современных систем защиты, которые сегодня есть на мировом рынке. Новые технологии позволяют выявить и определить бесконтактным способом температуру тела человека, наличие симптомов болезни и даже алкогольного опьянения.

«Ежедневно через КПП проходит несколько сотен сотрудников, – говорит начальник службы безопасности компании «Сады Придонья» Сергей Абакумов. – Мы – предприятие пищевой отрасли и обязаны осуществлять серьезный контроль за состоянием здоровья всех присутствующих на производственной площадке. Если у сотрудника имеется хоть малейшее недомогание, система оповестит об этом, и человек не попадет на территорию завода».

Одним из важных устройств стала система дезинфекции «Экошлюз», внешне напоминающая рамку металлодетектора. Когда человек проходит сквозь такие «ворота», срабатывает датчик движения, который запускает аэрозольную обработку безопасным раствором. Его пропускная способность – 720 человек в час.





Кроме этого на новом КПП установлен биометрический терминал, запоминающий до 100 тысяч лиц. Даже в защитной маске система распознает человека с точностью до 99,99%.

Еще одним новшеством стала интеграция в систему безопасности алкотестера – устройства для бесконтактного тестирования на наличие алкогольного опьянения.

Все внедренные системы позволяют не только осуществлять четкое функционирование и бесперебойность работы предприятия, его безопасность, но и повышают уровень защищенности от проникновения на территорию предприятия коронавирусной инфекции и иных заболеваний.

Инвестиции на создание новых безопасных условий составили более 5 млн рублей.



