«Сады Придонья» инвестировали 5 млн рублей в безопасность сотрудников

Экономика 19.11.2021 15:07
0
19.11.2021 15:07
На территории производственного комплекса компании начал свою работу новый контрольно-пропускной пункт, оснащенный современным оборудованием, позволяющим не только определять наличие симптомов ОРВИ, но и осуществлять дезинфекцию одежды для защиты от вирусной инфекции, в том числе COVID-19.
В период пандемии требуются дополнительные меры по безопасности сотрудников. В связи с этим в компании «Сады Придонья» было принято решение полностью реконструировать главный контрольно-пропускной пункт на территории производственного комплекса, оснастив его максимальным количеством самых современных систем защиты, которые сегодня есть на мировом рынке. Новые технологии позволяют выявить и определить бесконтактным способом температуру тела человека, наличие симптомов болезни и даже алкогольного опьянения.
«Ежедневно через КПП проходит несколько сотен сотрудников, – говорит начальник службы безопасности компании «Сады Придонья» Сергей Абакумов. – Мы – предприятие пищевой отрасли и обязаны осуществлять серьезный контроль за состоянием здоровья всех присутствующих на производственной площадке. Если у сотрудника имеется хоть малейшее недомогание, система оповестит об этом, и человек не попадет на территорию завода».
Одним из важных устройств стала система дезинфекции «Экошлюз», внешне напоминающая рамку металлодетектора. Когда человек проходит сквозь такие «ворота», срабатывает датчик движения, который запускает аэрозольную обработку безопасным раствором. Его пропускная способность – 720 человек в час.
Кроме этого на новом КПП установлен биометрический терминал, запоминающий до 100 тысяч лиц. Даже в защитной маске система распознает человека с точностью до 99,99%.
Еще одним новшеством стала интеграция в систему безопасности алкотестера – устройства для бесконтактного тестирования на наличие алкогольного опьянения.
Все внедренные системы позволяют не только осуществлять четкое функционирование и бесперебойность работы предприятия, его безопасность, но и повышают уровень защищенности от проникновения на территорию предприятия коронавирусной инфекции и иных заболеваний.
Инвестиции на создание новых безопасных условий составили более 5 млн рублей.
Реклама
Сбер признан лучшим цифровым розничным банком в мире19.11.2021 15:12
Экономика 19.11.2021 15:12
ВТБ стал крупнейшим банком по объемам секьюритизации в России19.11.2021 14:12
Экономика 19.11.2021 14:12
Семьи с детьми и предприниматели получат новые налоговые льготы19.11.2021 12:40
Экономика 19.11.2021 12:40
Сбер увеличил максимальный размер ипотеки по двум документам19.11.2021 12:04
Экономика 19.11.2021 12:04
Клиенты ВТБ смогут совершать переводы по Bluetooth и AirDrop18.11.2021 19:37
Экономика 18.11.2021 19:37
Сервисы для дома стали доступны в ВТБ Онлайн18.11.2021 14:04
Экономика 18.11.2021 14:04
ВТБ запускает переводы по QR-коду18.11.2021 12:20
Экономика 18.11.2021 12:20
Сбер запускает специализированные цифровые приложения с сервисами для различных отраслей18.11.2021 12:15
Экономика 18.11.2021 12:15
ВТБ в два раза ускорил работу мобильного приложения18.11.2021 11:59
Экономика 18.11.2021 11:59
Сбер признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса в России18.11.2021 10:12
Экономика 18.11.2021 10:12
Банк «Открытие»: в течение полугода доллар сохранит сильные позиции17.11.2021 18:44
Экономика 17.11.2021 18:44
Группа ВТБ запускает подписку на автомобили17.11.2021 14:12
Экономика 17.11.2021 14:12
Предприятия группы компаний «НИКОХИМ» увеличили платежи в бюджеты всех уровней17.11.2021 11:45
Экономика 17.11.2021 11:45
Почта России в Волгоградской области с начала года обработала почти 47 млн почтовых отправлений17.11.2021 10:49
Экономика 17.11.2021 10:49
ВТБ повышает доходность по депозитам до 9% годовых17.11.2021 10:30
Экономика 17.11.2021 10:30
Реклама