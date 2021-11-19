Администрацию Волгоградской области покинул еще один чиновник





В комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области – новая отставка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на орган исполнительной власти, своей должности лишился заместитель председателя комитета Олег Степанников. Ранее сообщалось об увольнении руководителя ведомства Леонида Титова. Теперь среди руководства комитета «в живых» остался лишь один заместитель – Николай Москаленко.

Напомним, на пост председателя облкомказачества претендует Эдуард Давыдовский. Его кандидатуру уже согласовали волгоградские единороссы.



