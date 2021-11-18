Клиенты ВТБ смогут совершать переводы по Bluetooth и AirDrop

Экономика 18.11.2021 19:37 Новости компаний
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18.11.2021 19:37 Новости компаний
В новой версии мобильного приложения ВТБ Онлайн запущена функция «Радар ВТБ», которая позволяет найти других клиентов банка, находящихся поблизости, и быстро отправить им денежный перевод. Сервис работает на основе технологий Bluetooth и AirDrop.
Чтобы сделать перевод, в разделе «Платежи» ВТБ Онлайн достаточно выбрать опцию «Радар ВТБ». Включив ее, пользователь увидит на экране клиентов банка, которые находятся рядом, если на их устройствах также включена эта функция и Bluetooth. Отправителю средств останется лишь найти получателя, используя функцию Bluetooth и AirDrop, указать сумму перевода и его адресата.
«Новая опция денежных переводов работает на основе технологий Bluetooth и AirDrop. Это еще один быстрый и удобный способ отправлять деньги, который могут использовать наши клиенты. Например, тем, кто находится рядом в кафе или в большой компании. Денежные переводы — одна из самых популярных операций в ВТБ Онлайн. Каждый день четверть миллиона наших пользователей совершают более 800 тысяч таких операций. Наша задача – делать их более удобными и быстрыми, экономя время клиентов. Для этого мы внедряем технологию «Радар ВТБ», которая позволит перекидывать средства так же просто, как фото или видео. При этом безопасность сервиса обеспечена в полном объеме с учетом всех мировых стандартов, это – наш приоритет», - комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
В обновленной версии ВТБ Онлайн также появилась услуга переводов по ссылке, с помощью которой отправить деньги можно клиенту любого банка, зная только номер телефона получателя. Достаточно отправить ссылку на перевод, а получатель сам выберет карту для зачисления.
ВТБ провел масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка. ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ. Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла почти в 4 раза, до 500 000 одновременных сессий. Банк запустил 30 новых онлайн-сервисов, включая обновление паспортных данных через портал «Госуслуги», переводы по QR для самозанятых, а также сервисы от партнеров. В 2022 году это позволит увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн до 15 млн человек.
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