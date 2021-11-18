Какую машину выгоднее выбрать молодому водителю





Эксперты «Росгосстраха» назвали автомобили, владение которыми не потребует от молодых начинающих водителей значительных сопутствующих расходов — в частности, на приобретение полиса каско. Наиболее выгодные тарифы по добровольному автострахованию компания предлагает молодежи при покупке Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Hyundai Creta и современных моделей АвтоВАЗа. Самые дорогие тарифы на каско для молодых автомобилистов — на Toyota Camry, Hyundai Solaris и Renault Logan.

«Молодые люди без опыта вождения — высокорисковый сегмент, и покупка страховки для них ощутимо отражается на стоимости владения машиной, — говорит директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Асташкина. — Но расходы на каско несопоставимы с потерями, которыми чревата серьезная авария или угон автомобиля. Тем более, что и у начинающих автомобилистов есть варианты подобрать для себя приемлемый по цене страховой продукт».

В частности, Ольга Асташкина рекомендует начинающим не «перегружать» полис дополнительными опциями и, если модель авто не относится к часто угоняемым, не страховать GAP (Guaranteed Asset Protection — защита от финансовых потерь при естественном уменьшении стоимости автомобиля в процессе эксплуатации). Не стоит выбирать опцию «без ограничения лиц, допущенных к управлению» — даже если свое водительское удостоверение еще не получено. «Лучше вписать водителя, который будет забирать машину и управлять ею до получения владельцем прав, — советует эксперт «Росгосстраха». — Конечно, потом потребуется подъехать в офис страховой компании, чтобы оформить дополнительное соглашение о включении нового водителя в число допущенных к управлению и доплатить за это. Но в сумме этот вариант все равно выйдет дешевле».

Серьезную экономию на каско может дать использование безусловной франшизы — то есть готовность автомобилиста разделить со страховщиком финансовую ответственность при наступлении страхового случая, оплатив часть ремонта на определенную сумму или получив возмещение, уменьшенное на эту сумму. В среднем франшиза в 30 тыс. рублей позволяет сэкономить 15% от стоимости страховки. «Договор с франшизой экономит не только деньги, но и время, — отмечает Ольга Асташкина. — Опыт показывает, что начинающие автомобилисты с такими полисами не тратят его на оформление и ремонт мелких повреждений, практически неизбежных на первых порах и не мешающих совершенствовать водительские навыки».

Но, пожалуй, самым интересным вариантом для молодых водителей, которые верят в свои силы, будет выбор «Каско 50/50». Этот продукт предусматривает оплату половины стоимости полиса при заключении договора каско. Второй платеж потребуется только при наступлении страхового события. «При таком худшем для всех раскладе экономии на страховании не получится, но уверяю, что необходимость доплатить за полис, скажем, после аварии, будет наименьшим из зол, — подчеркивает представитель «Росгосстраха». — По сути, клиент просто получит бесплатную рассрочку по оплате страховой премии. И полное возмещение ущерба».



