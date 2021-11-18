Волгоградскую область накроет ураган с мокрым снегом

Общество 18.11.2021 13:04
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18.11.2021 13:04
Ухудшение погоды прогнозирует Росгидрометцентр РФ в Волгоградской области в ближайшую субботу. Как сообщает ИА «Высота 102», так, в регионе ожидается сильный ветер до 23 метров в секунду. Ураган будет бушевать еще и в воскресенье. Ситуацию осложнит мокрый снег, который выпадет ночью в некоторых районах. Учитывая, что ночью температура воздуха опустится местами до минус 5-7 градусов, на дорогах региона ожидается гололедица.
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