Общество

Волгоградскую область накроет ураган с мокрым снегом

Общество 18.11.2021 13:04
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18.11.2021 13:04


Ухудшение погоды прогнозирует Росгидрометцентр РФ в Волгоградской области в ближайшую субботу. Как сообщает ИА «Высота 102», так, в регионе ожидается сильный ветер до 23 метров в секунду. Ураган будет бушевать еще и в воскресенье. Ситуацию осложнит мокрый снег, который выпадет ночью в некоторых районах. Учитывая, что ночью температура воздуха опустится местами до минус 5-7 градусов, на дорогах региона ожидается гололедица. 

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