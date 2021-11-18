Невнимательный водитель сбил ребенка в Волжском

Происшествия 18.11.2021 11:02
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18.11.2021 11:02
Переходившего дорогу 9-летнего мальчика сбила девушка-водитель в Волжском, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
По предварительным данным, 29-летняя местная жительница за рулем Lada XRAY двигалась в сторону улицы Коммунистическая. Напротив дома №36 по улицы Карла Маркса она не заметила ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего мальчика госпитализировали.
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