Экономика

Банк «Открытие»: в течение полугода доллар сохранит сильные позиции

Экономика 17.11.2021 18:44
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17.11.2021 18:44


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич:
«По оценкам «Открытие Research», на горизонте полугода можно ожидать сохранения курса доллара против основных валют на достигнутых сильных позициях. С высокой вероятностью рынок полностью учел эффект от сворачивания программы политики количественного смягчения ФРС и дополнительного изъятия долларовой ликвидности американским Минфином. После снижения остатков американского казначейства на счетах в резервных банках ниже $100 млрд он будет наращивать заимствования. Впрочем, сейчас на рынках можно наблюдать следующий раунд укрепления доллара – с уровней 1,16 до 1,13 по отношению к евро, связанный с изменением ожиданий в отношении начала цикла повышения ставки ФРС. Это укрепление ранее прогнозировалось ближе к концу сворачивания программы количественного смягчения, запланированного на конец 2 квартала 2022 г. Однако после выхода данных о рекордной за последние 30 лет инфляции в США рынок, ранее ожидавший начала роста ставки ФРС во второй половине 2022 года, стремительно меняет ожидания в пользу все более раннего ужесточения политики. В настоящий момент с вероятностью 50/50 он не исключает первого поднятия ставки ФРС уже в июне. Реакция рынка на всплеск инфляции выглядит чрезмерной, и если ФРС сохранит консервативный настрой в отношении инфляции на последнем в этом году заседании, нельзя исключать обратной коррекции доллара в сторону ослабления.
Российский рубль с высокой вероятностью будет укрепляться. В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций. Традиционное снижение объемов импорта в начале года обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта. Объемы экспорта нефти и газа, как ожидается, в течение 2022 г. будут только расти. Высокий уровень ставок будет не только препятствовать возможному оттоку капитала с развивающихся рынков, но и может привлечь инвесторов в случае начала цикла их снижения. Снижение ставок на фоне стабильного курса рубля позволит заработать нерезидентам как на высоком купоне, так и на рыночной переоценке при весьма незначительных валютных рисках.
Евро – с высокой вероятностью – выступит аутсайдером в связи с сохранением мягкой денежной политики и дальнейшим усугублением ситуации на газовом рынке. В странах Европы сохраняется высокий отбор природного газа (для этого времени года) на фоне минимальных за последние 10 лет запасов».

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