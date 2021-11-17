









Накал страстей вызвал сегодня в Волгоградской областной думе 14-й вопрос в повестке заседания, который касался внесения изменений в административный кодекс Волгоградской области о введении мер ответственности за невыполнение требований главного санитарного врача и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», один из разработчиков законопроекта депутат Михаил Струк, который презентовал изменения в своем выступлении, акцентировал внимание на том, что штрафы, которые предполагаются ввести в административный кодекс, «не повлекут ухудшения правового положения правонарушителей», так как на самом деле они ниже действующих административных штрафов. Он также сообщил, что к законопроекту поступила поправка от его коллеги по региональному парламенту депутата Александра Осипова, который предложил наделить депутатов полномочиями, дающими им право участвовать в рейдах по проверке соблюдения противоэпидемиологических требований в составе уполномоченных на право составления протоколов лиц. Но, пояснил Михаил Струк, правовой отдел облдумы отклонил данную поправку, ссылаясь на то, что в таком случае будет нарушен один из основных конституционных принципов – разделение исполнительной и законодательной ветвей власти.





Однако Александр Осипов попросил слова и поставил в тупик присутствующих вопросом, «Что такое пандемия?». Из президиума и зала посыпались реплики – «у нас не вечер вопросов и ответов», «есть Роспотребнадзор, все вопросы к нему»... Депутат скорректировал свой вопрос и уточнил – «Что такое эпидемия и есть ли у нас эпидемия?». Получив отрицательный ответ от Михаила Струка, он поинтересовался, почему тогда полномочиями по составлению протоколов наделяются сотрудники аварийных и спасательных служб. Михаил Струк предложил "не состязаться в терминах" и попытался донести идею данной законодательной инициативы, обратив внимание на сложность ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в регионе. «Мы теряем по тридцать человек в день и вносим такие изменения, чтобы в первую очередь сохранить близких и родных, а не для того, чтобы наказать. Я бы сказал, данные изменения носят не карательный, а предупредительный характер. Нужно не обсуждать, а спасать», - заявил он.





Следующий вопрос депутат Александр Осипов адресовал уже представителю прокуратуры, находящейся в зале заседания, спросив, сколько протоколов в отношении граждан за нарушение требований главного санитарного врача было составлено в последнее время. Однако представитель надзорного органа подчеркнула, что для получения информации справочного характера депутат может обратиться в прокуратуру с запросом. Она обратила внимание на то, что есть поручение федерального центра регионам принимать меры для сдерживания коронавирусной инфекции, исходя из ситуации в каждом регионе. «Только в этом месяце мы получили около 50 обращений граждан, которые требуют признать незаконным постановление губернатора о введении режима чрезвычайной готовности, мы в ответах им даем оценку. Я не считаю необходимым сейчас озвучивать ссылки на федеральное законодательство и постановления губернатора. При этом хочу напомнить, что в законе об основах охраны здоровья есть пункт, который обязывает гражданина самостоятельно заботиться о своем здоровье и выполнять указания лечащего врача. Что касается вакцинации, то это предписание издано Роспотребнадзором, который является государственным органом. Также известно, что в настоящее время правительством РФ внесен законопроект в Госдуму о QR-кодах, которые уже действуют в ряде регионов», - подчеркнула представитель прокуратуры.





Однако Александр Осипов заметил, что нормы по штрафам являются избыточными, а надо в первую очередь, по его мнению, использовать мирные методы, в частности, разъяснять гражданам необходимость вакцинации. Именно этим, по его словам, и могли бы заняться депутаты в совместных рейдах с чиновниками.

Зампредседателя областной думы Алексей Логинов подключился к обсуждению, заявив, что введение штрафов за нарушение антиковидных мер может привести к избыточной агрессии, но в то же время не переломит сложившуюся ситуацию. По его мнению, улучшить ее могла бы вакцинация, если бы все понимали ее необходимость. Алексей Логинов заявил, что фракция ЛДПР не поддержит вносимые изменения в административный кодекс.





Депутат Валерий Могильный поддержал своего коллегу и высказал предложение использовать по отношению к гражданам не только кнут, но и пряник. В частности, он внес предложение ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для пассажиров, имеющих QR-код. Его выступление вызвало смех в зале.





А сенатор Сергей Горняков, который также присутствовал на заседании регпарламента, предложил всерьез задуматься над мерами поощрения таких сознательных граждан. «Разыгрывают же квартиры среди обладателей сертификатов о вакцинации, и у нас можно было бы разыграть бесплатные проездные для привитых», - сказал он.





Пояснения по поводу законопроекта дала и один из его разработчиков депутат Наталья Семенова. Она подчеркнула, что информация об увеличении штрафов не соответствует действительности, а некоторым депутатам надо было внимательнее читать пояснительную записку, а главной целью законопроекта, по ее мнению, является сохранения здоровья и жизни граждан.

Эмоциональным было и выступление заместителя руководителя аппарата губернатора Натальи Лисименко. Она обратила внимание на то, что предлагаемые меры не являются дополнительным наказанием, а вводятся в первую очередь для особенного контингента граждан. «Есть такие граждане, которых штрафуют за нахождение в общественных местах без маски, а они продолжают нарушать введенные требования, демонстративно заявляют, что и не будут носить маску, привлекая к себе внимание. Однако второй раз штрафовать его за данное правонарушение административный кодекс не позволял. Это касается и продавцов, которые продолжают обслуживать покупателей без масок. Так что такие меры будут действовать для «особо одаренных». И для тех юрлиц, которые продолжают работать, несмотря на вынесенные постановление о приостановке деятельности из-за выявленных нарушений», - пояснила она.





В конечном итоге обсуждение поправок в административный кодекс заняло около двадцати минут. При голосовании четыре депутата высказались против, один воздержался. Законопроект был принят большинством голосов.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», народные избранники предлагали дополнить кодекс новой статьей – 14.15, предусматривающей административную ответственность за данные нарушения. В частности, новые изменения предполагают введение штрафных санкций в отношении граждан и юридических лиц, которые нарушат требования нормативных актов губернатора о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов общепита и объектов оказания услуг в новых условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекцией. Для должностных лиц предусматривается штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч.

Придется поплатиться рублем и гражданам, которые нарушат, в частности, режим самоизоляции. Депутаты предлагают применять к таким нарушителям штрафы в размере от 1 до 3 тысячи рублей. Напомним, согласно постановлению губернатора, режим самоизоляции должны соблюдать непривитые граждане, достигшие возраста 60 лет, а также имеющие хронические заболевания. Им позволяется лишь выходить за покупками в магазины и аптеки, посещать медучреждения в случае необходимости оказания экстренной помощи, а также на прогулки.

В случае повтора совершения административного нарушения в областной думе предлагают увеличить штрафы для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Самое суровое наказание предусмотрено за повторное нарушение антиковидных мер юридическими лицами – штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.



