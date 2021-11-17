Политика

Три кандидата вышли в финал конкурса на должность мэра Волгограда

Политика 17.11.2021 12:29
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17.11.2021 12:29


В финал конкурса на должность главы Волгограда вышли три кандидата - врип мэра Владимир Марченко, глава Тракторозаводского района Игорь Романов и предприниматель Анна Манчуковская. Как сообщили в гордуме Волгограда, такое решение приняла сегодня конкурсная комиссия, оценившая профессиональную подготовленность претендентов к замещению вакантной должности градоначальника. Все трое ранее были допущены к участию во втором, заключительном этапе конкурса по отбору кандидатур на должность главы Волгограда.
Сегодня комиссия подвела итоги заключительного этапа и единогласно вынесла итоговое решение – рекомендовать депутатам городской думы выбрать главу из трех кандидатур.
Итоговый протокол о результатах конкурса внесен в Волгоградскую гордуму. Главу города выберут на внеочередном заседании, которое намечено на 19 ноября. Победителя конкурса определят депутаты путем голосования.
Напомним, что Виталий Лихачев сложил полномочия главы Волгограда 27 сентября текущего года в связи с переходом в Госдуму РФ. В этот же день временно исполняющим обязанности градоначальника был назначен Владимир Марченко.

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