В ходе профилактических рейдов жителей Волжского призывают соблюдать ограничительные меры

Общество 10.11.2021 11:07
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10.11.2021 11:07
Очередной рейд по соблюдению ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции состоялся в Волжском. Проверка проводилась в торговых павильонах, организациях и учреждениях, расположенных на улице Мира и на проспекте Дружбы.
В ходе рейда сотрудники администрации города и полиции составили один протокол на посетителя магазина «Покупочка» на улице Мира, который находился в помещении торгового объекта без маски.
Посетив отделение Сбербанка в 21 микрорайоне, члены рейдовой бригады отметили, что и сотрудники учреждения, и посетители соблюдали требования постановления губернатора по предупреждению распространения COVID-19. Все граждане находились в масках, у всех специалистов Сбербанка были в наличии документы о вакцинации (OR-коды), перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией или о медотводе от вакцинации,
Всего за прошедший месяц в Волжском по итогам рейдов было составлено 64 протокола об административном правонарушении на граждан, находящихся в общественных местах без масок. Кроме того, сотрудники рейдовых групп проводили разъяснительные беседы с посетителями и сотрудниками торговых центров, с индивидуальными предпринимателями о необходимости соблюдения постановления губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179.
Напомним, за нарушение статьи 20.6.1 Кодекса Волгоградской области об административных правонарушениях предусмотрено вынесение предупреждения или наложение штрафа: на граждан – в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
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