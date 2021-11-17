С начала года Сбер реализовал свыше 500 сделок и проектов цифровой трансформации для крупнейшего бизнеса страны
Экономика 17.11.2021 09:42 Новости компаний
0
17.11.2021 09:42 Новости компаний
В 2021 году Сбер совместно с крупнейшими корпоративными клиентами реализовал более 500 сделок и проектов в рамках цифровых и экосистемных сервисов. Это такие проекты, как разработка клиентских стратегий цифровой и ESG-трансформации, создание цифровых каналов взаимодействия с клиентами и e-commerce-площадок, автоматизация контроля эффективности сотрудников и бизнес-процессов, оптимизация IT-инфраструктуры и перестраивание её под задачи цифровой трансформации, внедрение технологий индустрии 4.0 (интернет вещей, блокчейн, машинное зрение, биометрия и другие).
Эти внедрения уже позволили корпоративным клиентам Сбера сократить расходы (до 30% на отдельные внутрикорпоративные функции, до 15% — на IT-инфраструктуру), повысить эффективность сотрудников (до 70% по ряду функций) и увеличить прибыль (до 5% по отдельным направлениям). Кроме того, выросла конвертация в каналах продаж (до 10% в цифровых каналах) и сократились сроки совершения сделок (до 35%).
"Мы всегда были для наших клиентов не просто банком, но и финансовым советником. И сегодня Сбер усиливает эту роль, становясь для крупнейшего бизнеса страны проводником в цифровую трансформацию. Мы предлагаем комплексные технологические сервисы в связке с классическими банковскими продуктами, идём от потребностей и особенностей бизнеса каждого клиента и предоставляем ему лучшие решения независимо от его географического присутствия и с учётом особенностей отрасли. Сегодня каждый третий холдинг, который обслуживается в Сбере, уже пользуется продуктами нашей экосистемы. До конца 2023 года мы планируем нарастить доход от реализации подобных цифровых и экосистемных сервисов в 5 раз, что позволит крупнейшему российскому бизнесу существенно повысить собственную эффективность", - комментирует Ольга Харламова, вице-президент, директор Департамента ключевых клиентов Сбербанка.
В зависимости от отрасли решающее значение имеют различные проекты. Так, в нефтегазовой отрасли необходимо отметить создание логистических платформ, использование аудио- и видеораспознавания для задач промышленной безопасности, выстраивание единой коммуникационной среды и автоматизацию ситуационных центров.
В транспортной отрасли это применение биометрических технологий и внедрение программ лояльности и отдельных экосистемных сервисов Группы Сбер для пассажиров разных видов транспорта.
В недвижимости — управление E2E-процессом продаж застройщика, цифровизация управляющих компаний, комплексные аналитические решения, уникальные маркетинговые механики.
Реклама
Предприятия группы компаний «НИКОХИМ» увеличили платежи в бюджеты всех уровней17.11.2021 11:45
Экономика 17.11.2021 11:45
Почта России в Волгоградской области с начала года обработала почти 47 млн почтовых отправлений17.11.2021 10:49
Экономика 17.11.2021 10:49
ВТБ повышает доходность по депозитам до 9% годовых17.11.2021 10:30
Экономика 17.11.2021 10:30
Кредит наличными банка «Открытие» вновь назван одним из самых выгодных на рынке17.11.2021 10:09
Экономика 17.11.2021 10:09
Сбербанк выдал первые кредиты волгоградскому бизнесу по льготной программе кредитования под 3%17.11.2021 09:10
Экономика 17.11.2021 09:10
Банк «Открытие»: с начала ноября котировки железной руды снизились на 13,2%17.11.2021 08:43
Экономика 17.11.2021 08:43
В Поволжье более 66 тысяч предпринимателей пользуются эквайрингом от СберБанка16.11.2021 16:50
Экономика 16.11.2021 16:50
ВТБ: авиаперевозки в России в шаге от возвращения на доковидный уровень16.11.2021 15:08
Экономика 16.11.2021 15:08
Доходность по вкладам банка «Открытие» увеличилась до 7,4% годовых16.11.2021 14:19
Экономика 16.11.2021 14:19
Банк «Открытие» разместит инвестиционные облигации на акции крупнейших эмитентов Гонконгской биржи16.11.2021 11:19
Экономика 16.11.2021 11:19
Спикеры от Волгоградской области стали участниками конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey16.11.2021 11:15
Экономика 16.11.2021 11:15
Сбер открывает регистрацию в студенческий акселератор SberStudent с образовательным контентом от Stanford Online16.11.2021 10:38
Экономика 16.11.2021 10:38
ВТБ: доля онлайн-заявок на автокредиты выросла на треть16.11.2021 10:13
Экономика 16.11.2021 10:13
Сбербанк запускает ипотеку на залоговые квартиры16.11.2021 10:08
Экономика 16.11.2021 10:08
«Ситиматик-Волгоград» запускает выгодную акцию для должников15.11.2021 16:45
Экономика 15.11.2021 16:45
Реклама