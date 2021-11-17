Экономика

С начала года Сбер реализовал свыше 500 сделок и проектов цифровой трансформации для крупнейшего бизнеса страны

Экономика 17.11.2021 09:42 Новости компаний
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17.11.2021 09:42 Новости компаний


В 2021 году Сбер совместно с крупнейшими корпоративными клиентами реализовал более 500 сделок и проектов в рамках цифровых и экосистемных сервисов. Это такие проекты, как разработка клиентских стратегий цифровой и ESG-трансформации, создание цифровых каналов взаимодействия с клиентами и e-commerce-площадок, автоматизация контроля эффективности сотрудников и бизнес-процессов, оптимизация IT-инфраструктуры и перестраивание её под задачи цифровой трансформации, внедрение технологий индустрии 4.0 (интернет вещей, блокчейн, машинное зрение, биометрия и другие).
Эти внедрения уже позволили корпоративным клиентам Сбера сократить расходы (до 30% на отдельные внутрикорпоративные функции, до 15% — на IT-инфраструктуру), повысить эффективность сотрудников (до 70% по ряду функций) и увеличить прибыль (до 5% по отдельным направлениям). Кроме того, выросла конвертация в каналах продаж (до 10% в цифровых каналах) и сократились сроки совершения сделок (до 35%).
"Мы всегда были для наших клиентов не просто банком, но и финансовым советником. И сегодня Сбер усиливает эту роль, становясь для крупнейшего бизнеса страны проводником в цифровую трансформацию. Мы предлагаем комплексные технологические сервисы в связке с классическими банковскими продуктами, идём от потребностей и особенностей бизнеса каждого клиента и предоставляем ему лучшие решения независимо от его географического присутствия и с учётом особенностей отрасли. Сегодня каждый третий холдинг, который обслуживается в Сбере, уже пользуется продуктами нашей экосистемы. До конца 2023 года мы планируем нарастить доход от реализации подобных цифровых и экосистемных сервисов в 5 раз, что позволит крупнейшему российскому бизнесу существенно повысить собственную эффективность", - комментирует Ольга Харламова, вице-президент, директор Департамента ключевых клиентов Сбербанка.
В зависимости от отрасли решающее значение имеют различные проекты. Так, в нефтегазовой отрасли необходимо отметить создание логистических платформ, использование аудио- и видеораспознавания для задач промышленной безопасности, выстраивание единой коммуникационной среды и автоматизацию ситуационных центров.
В транспортной отрасли это применение биометрических технологий и внедрение программ лояльности и отдельных экосистемных сервисов Группы Сбер для пассажиров разных видов транспорта.
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