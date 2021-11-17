Общество

Александр Бастрыкин раскритиковал волгоградских следователей за волокиту

Общество 17.11.2021 09:16
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17.11.2021 09:16


Председатель СК России Александр  Бастрыкин подверг критике работу СУ СК  по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт федерального ведомства, негативные отзывы прозвучали на оперативном совещании, которое руководитель СК провел в режиме видеосвязи. Так, Александр Бастрыкин отметил, что  по отдельным составам преступлений отмечается длительность расследования. В данном контексте были отмечены следственные управления по Костромской, Оренбургской и Волгоградской областям. Глава ведомства также высказал обеспокоенность тенденцией,  связанной с ростом числа уголовных дел, прекращенных за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

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