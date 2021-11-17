Экс-помощник федерального министра погиб в Волгограде





Бывший помощник министра финансов России Михаил Коробкин погиб при взрыве в Волгограде, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, мужчина погиб при попытке разделить электропилой некий объект, который сдетонировал.

Инцидент произошел 15 ноября в частном доме в Волгограде. На месте происшествия обнаружили предметы, похожие на патроны для оружия времен Великой Отечественной войны и порох. Следователи уже установили, что погибший коллекционировал оружие – у него было большое количество снаряжения времен войны, амуниции и патронов.

Отмечается, что Михаил Коробкин был помощником главы Минфина РФ Антона Силуанова до 2019 года.



