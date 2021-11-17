Происшествия

Экс-помощник федерального министра погиб в Волгограде

Происшествия 17.11.2021 00:25
0
17.11.2021 00:25


Бывший помощник министра финансов России Михаил Коробкин погиб при взрыве в Волгограде, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, мужчина погиб при попытке разделить электропилой некий объект, который сдетонировал.  
Инцидент произошел 15 ноября в частном доме в Волгограде. На месте происшествия обнаружили предметы, похожие на патроны для оружия времен Великой Отечественной войны и порох. Следователи уже установили, что погибший коллекционировал оружие – у него было большое количество снаряжения времен войны, амуниции и патронов.
Отмечается, что Михаил Коробкин был помощником главы Минфина РФ Антона Силуанова до 2019 года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Происшествия
16.11.2021 13:30
Происшествия 16.11.2021 13:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2021 11:34
Происшествия 16.11.2021 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2021 11:00
Происшествия 16.11.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2021 10:16
Происшествия 16.11.2021 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2021 14:19
Происшествия 15.11.2021 14:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2021 11:15
Происшествия 15.11.2021 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2021 10:14
Происшествия 15.11.2021 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2021 10:02
Происшествия 15.11.2021 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2021 10:24
Происшествия 14.11.2021 10:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2021 17:31
Происшествия 13.11.2021 17:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2021 09:55
Происшествия 13.11.2021 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2021 09:52
Происшествия 13.11.2021 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2021 09:35
Происшествия 13.11.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2021 15:50
Происшествия 12.11.2021 15:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2021 10:40
Происшествия 12.11.2021 10:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

00:25
Экс-помощник федерального министра погиб в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:39
Нечем кормить детей: под Волгоградом отец-одиночка пытается получить зарплату через судСмотреть фотографии
17:48
В Волгограде приговоренный к сносу «Сосновый бор» приостановил работуСмотреть фотографии
17:17
Максимальное пособие по безработице в 2022 году в России увеличат на 662 рубляСмотреть фотографии
17:03
В облздраве раскрыли причину визита бригады московских врачей в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Две волгоградские студентки задержаны с врачом за выдачу липовых сертификатов о вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:47
Минздрав РФ выделил Волгоградской области партию "Спутника Лайта"Смотреть фотографии
15:34
В волгоградском облздраве не смогли назвать количество умерших после прививки от коронавирусаСмотреть фотографии
15:12
Уголовное дело возбуждено на главу района в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
В центре Волгограда сгорела крыша памятника архитектурыСмотреть фотографии
13:16
Подростка повторно поймали пьяным за рулем в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области количество заболевших COVID-19 оказалось меньше 470 человекСмотреть фотографии
12:31
Многотонные ворота на шлюзе Волжской ГЭС меняют по новой технологииСмотреть фотографии
12:05
Две ленивые УК лишают лицензий в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:34
Частный дом полыхал на берегу Волги под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:08
Жалобы на ситуацию с лекарствами для диабетиков принимают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградкой области машина вылетела с дороги из-за взорвавшегося колесаСмотреть фотографии
10:30
Обновленный Volkswagen Tiguan Urban Sport уже у официального дилера Волга РастСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом браконьер выловил электроудочкой 341 рыбуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
В Волгограде ищут доноров для заболевшего коронавирусом главврача детской клиникиСмотреть фотографии
09:33
Настоятель двух храмов скончался от последствий коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:12
Единороссы одобрили Владимира Марченко на пост мэра ВолгоградаСмотреть фотографии
08:54
В Волгограде врачу грозит до 12 лет за продажу 27 липовых сертификатов о вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
08:19
В Волгоградской области в шести школах закрылись классы из-за вспышки инфекцииСмотреть фотографии
20:21
На борьбу с COVID-19 в Волгоградской области направили врачей из МосквыСмотреть фотографии
20:06
«Это невыносимо»: в Волгограде замерзающая блокадница просит помощиСмотреть фотографии
17:53
Волгоградцам объяснили роль их соседей в закончившейся переписиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
В Волгограде помогавшая постковидникам врач умерла от COVID-19Смотреть фотографии
17:01
Нового главного врача Урюпинской ЦРБ нашли в Ростовской областиСмотреть фотографии
16:29
В провале стройки за 20 миллионов обвиняется районный чиновник в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 