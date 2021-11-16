Сочи порадуют солнцем, морем и интересными экскурсиями





Временами человеку надо перезагрузиться. Отдых на море, наслаждение морским пейзажем хорошо снимают напряжение. Ознакомление с историческими достопримечательностями вдохновляет. Если вы планируете поездку или уже находитесь на море, то стоит посетить экскурсии в Сочах , которые откроют этот город с удивительной стороны.

Олимпийский парк

Можно отправиться пешком, на велосипеде или мини-трамвайчике. В Олимпийский парк входит сразу несколько значимых мест:

• спортивный стадион Фишт;

• гоночная трасса Формулы-1;

• Олимпийская деревня;

• Большой Дворец Айсберг и др.

Парк Ривьера

Территория парка достигает 15 Га. Она полностью засажена экзотическими пальмами, хвойными деревьями и другими интересными растениями. Также на территории:

• океанарий;

• Поляна дружбы;

• город из песка;

• музей ретро-автомобилей;

• киоски с сувенирами, кафе, аттракционы.

Дендрарий

Площадь 50 Га занимает более 1,5 тысячи декоративных растений Кавказа и других жарких стран. Здесь есть деревья, цветы, кустарники.

Поющие фонтаны

Каждому приезжему в Сочи стоит посетить это шоу в вечернее время. Огромный бассейн с большим количеством водотоков. Танец воды под красивую музыку запомнится надолго.

Океанариум

Площадь 6 тысяч квадратных метров в двухэтажном здании занимает океанариум. Бассейн с акулами, на дне которого находятся редкие растения и даже затонувшие корабли, никого не оставляет равнодушным. Стеклянный тоннель длиной 44 метра. Имеются отдельные аквариумы для ящериц, черепах и других пресмыкающихся.

Собор Архангела Михаила

Он был заложен в честь окончания Кавказской войны. Построен к 1891 году. Во время Великой Отечественной войны использовался как склад с оружием. Сейчас он работает и совершаются богослужения.

Железнодорожный вокзал

Станция работает с далекого 1918 года. Сейчас это величественный объект в центре города в окружении пляжей и отелей.

Морской вокзал

Здание украшают четыре шпиля в честь четырех сторон света. На площади фонтан с фигурой женщины, рядом парк и зона отдыха.

Зимний театр

Он был создан в 1937 году, работает до сих пор и вы можете посетить постановку.

Художественный музей

В его стенах хранятся экспонаты от античности до современности.

Также вы можете совершить удивительные экскурсии по морю, по каньонам, ущельям, пещерам, по горам, посетить 33 водопада, самшитовую рощу. Вашему вниманию представления в цирке и прогулки по скайпарку.

Сочи и его окрестности наполнены интересными местами. Посещение этого города оставит яркие воспоминания.



