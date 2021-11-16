Сочи порадуют солнцем, морем и интересными экскурсиями

Полезно знать 16.11.2021 16:27 Реклама
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16.11.2021 16:27 Реклама
Временами человеку надо перезагрузиться. Отдых на море, наслаждение морским пейзажем хорошо снимают напряжение. Ознакомление с историческими достопримечательностями вдохновляет. Если вы планируете поездку или уже находитесь на море, то стоит посетить экскурсии в Сочах, которые откроют этот город с удивительной стороны.
Олимпийский парк
Можно отправиться пешком, на велосипеде или мини-трамвайчике. В Олимпийский парк входит сразу несколько значимых мест:
• спортивный стадион Фишт;
• гоночная трасса Формулы-1;
• Олимпийская деревня;
• Большой Дворец Айсберг и др.
Парк Ривьера
Территория парка достигает 15 Га. Она полностью засажена экзотическими пальмами, хвойными деревьями и другими интересными растениями. Также на территории:
• океанарий;
• Поляна дружбы;
• город из песка;
• музей ретро-автомобилей;
• киоски с сувенирами, кафе, аттракционы.
Дендрарий
Площадь 50 Га занимает более 1,5 тысячи декоративных растений Кавказа и других жарких стран. Здесь есть деревья, цветы, кустарники.
Поющие фонтаны
Каждому приезжему в Сочи стоит посетить это шоу в вечернее время. Огромный бассейн с большим количеством водотоков. Танец воды под красивую музыку запомнится надолго.
Океанариум
Площадь 6 тысяч квадратных метров в двухэтажном здании занимает океанариум. Бассейн с акулами, на дне которого находятся редкие растения и даже затонувшие корабли, никого не оставляет равнодушным. Стеклянный тоннель длиной 44 метра. Имеются отдельные аквариумы для ящериц, черепах и других пресмыкающихся.
Собор Архангела Михаила
Он был заложен в честь окончания Кавказской войны. Построен к 1891 году. Во время Великой Отечественной войны использовался как склад с оружием. Сейчас он работает и совершаются богослужения.
Железнодорожный вокзал
Станция работает с далекого 1918 года. Сейчас это величественный объект в центре города в окружении пляжей и отелей.
Морской вокзал
Здание украшают четыре шпиля в честь четырех сторон света. На площади фонтан с фигурой женщины, рядом парк и зона отдыха.
Зимний театр
Он был создан в 1937 году, работает до сих пор и вы можете посетить постановку.
Художественный музей
В его стенах хранятся экспонаты от античности до современности.
Также вы можете совершить удивительные экскурсии по морю, по каньонам, ущельям, пещерам, по горам, посетить 33 водопада, самшитовую рощу. Вашему вниманию представления в цирке и прогулки по скайпарку.
Сочи и его окрестности наполнены интересными местами. Посещение этого города оставит яркие воспоминания.
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