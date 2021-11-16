Происшествия 16.11.2021 11:00
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16.11.2021 11:00
В Котовском районе Волгоградской области в перевернувшемся автомобиле травмировалась 22-летняя девушка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне около девяти утра на автодороге «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин». «ВАЗ-21140» под управлением 21-летнего юноши двигался из Жирновска в Петров Вал, когда неожиданно раздался сильный хлопок – взорвалось заднее правое колесо. Машина потеряла управление, вылетела в кювет и перевернулась. Пассажирку госпитализировали.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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