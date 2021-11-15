На севере Волгоградской области лег первый снег

Общество 15.11.2021 15:49
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15.11.2021 15:49
В Волгоградской области выпал обещанный синоптиками мокрый снег. Как рассказали ИА «Высота 102» жители региона, осадки наблюдались в Котовском, Фроловском, Урюпинском районах. Жители Урюпинска сообщили также о граде и снежной крупе. Мокрый снег срывался временами и в Волгограде. В областном центре на обработку дорог вышла зимняя техника в связи с ожидаемым похолоданием в ночные часы.
Фото Kotovo_live ВК.
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