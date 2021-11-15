Политика

Комиссия допустила на выборы мэра Волгограда троих кандидатов

Политика 15.11.2021 13:49
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15.11.2021 13:49


Трое кандидатов допущены для участия в следующем этапе конкурса на должность главы Волгограда, который состоится через два дня - 17 ноября. Как сообщили в пресс-службе Волгоградской городской думы, сегодня комиссия по отбору кандидатов проверила поданные на конкурс заявления. Всего о своем желании стать мэром Волгограда заявили 7 человек, но четверо кандидатов не смогли пройти на следующий уровень, так как в поданных ими документах были выявлены существенные нарушения.
Дальнейшую борьбу за кресло градоначальника продолжат врип мэра Владимир Марченко, глава Тракторозаводского района Волгограда Игорь Романов и Анна Манчуковская. Отметим, что выпускница Волгоградского филиала РаНХиГС Анна Манчуковская в 2018 году уже принимала участие в аналогичном конкурсе и даже вышла в финал. Тогда победителем стал Виталий Лихачев.
Документы на участие в новом конкурсе также подавали Станислав Веселовский, Олег Дмитриев, Александр Кузьмин и Михаил Фурманов. Их комиссия не допустила для дальнейшего участия.
На следующем этапе конкурса комиссия заслушает кандидатов и оценит их профессиональную подготовленность к замещению должности главы Волгограда. Победителя конкурса, напомним, определят депутаты Волгоградской городской думы путем голосования.
Напомним, что Виталий Лихачев сложил полномочия главы Волгограда 27 сентября текущего года в связи с переходом в Госдуму РФ. В этот же день временно исполняющим обязанности градоначальника был назначен Владимир Марченко. 

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